Consiglio comunale e commissioni... tutto in streaming; c'è il regolamento, finalmente la diretta!

Il prossimo anno e mezzo di consiglio comunale a Perugia sarà consultabile tutto tramite streaming. Dopo le richieste del Movimento 5 Stelle e dei Radicali italiani, dopo mille problemi tecnici (dalla privacy al consenso dei diretti interessati) e l'approvazione di una petizione popolare, gli uffici comunali in accordo con la Giunta hanno messo nero su bianco il regolamento per diffondere in tempo reale i lavori di Palazzo dei Priori. Più trasparenza e più visibilità che riguarderà anche le commissioni permanenti che comunque fino ad oggi erano rigorosamente aperte al pubblico e alla stampa.

Questi i punti salienti del Regolamento.

La finalità delle riprese (art. 1) è di “garantire la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell’organo assembleare in attuazione del principio di trasparenza amministrativa e per promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività politico- amministrativa del Comune di Perugia, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al d.lgs. 196/2003”.

All’art. 2 (riprese e diffusione in streaming) si stabilisce che il Comune realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute in streaming sul proprio sito. Le registrazioni saranno archiviate in apposita sezione del sito in ordine cronologico a disposizione degli utenti. E’ fornita preventiva informazione ai partecipanti alla seduta dell’esistenza di videocamere mediante apposizione di cartellonistica. Le telecamere saranno orientate in modo da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico né altri soggetti (salvo i dipendenti in servizio), bensì i membri dell’Amministrazione.

L’art 3 (riprese delle sedute pubbliche da parte degli organi di stampa) stabilisce che le riprese, attenendo all’esercizio del diritto di cronaca sono di norma consentite senza il consenso degli interessati. I rappresentanti delle testate giornalistiche che intendono effettuare riprese devono accreditarsi presentando al Presidente del Consiglio o di commissione comunicazione anche solo verbale.

Ai sensi dell’art. 4 (limitazioni) è disposto il divieto di effettuazione delle riprese quando le discussioni riguardino dati personali qualificati come sensibili e giudiziari, la cui divulgazione possa ledere la riservatezza degli interessati. Restano ferme le limitazioni legate alle sedute cosiddette “segrete” come previsto dal Regolamento del Consiglio.