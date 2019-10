Regionali, in campo l'Anpi Umbria: "Tutti al voto. No all'avanzata di una destra razzista e sovranista"

L'Anpi, l'associazione nazionale partigiani italiani, fa sentire la propria voce in vista delle elezioni regionali del 27 ottobre. Non solo chiede il rispetto della Costituzione, della Trasparenza, l'impregno a fronteggiare qualsiasi forma di razzismo e nazi-fascismo, ma invita gli umbri ad andare al voto evitando le tentazioni di astenersi da questo diritto. In verità c'è dell'altro: l'Anpi Umbria equipara il sovranismo di oggi e il populismo alle dittature pre-guerra. "Chiediamo che venga realizzato un impegno diffuso contro il razzismo, e le discriminazioni in ogni forma, nonché contro ogni rigurgito di fascismo-nazismo e/o di propensioni populistiche ed autoritarie.

Non essendoci in lista Forza Nuova e Casapound, i riferimenti sono alla Lega e Fratelli d'Italia. Anpi Umbria invita a votare qualsiasi lista o candidato presidente fatta eccezione per una parte che non sarebbe compatibile con le tradizioni e i valori dell'Umbria. "Invitiamo a votare con la consapevolezza che in Umbria l’ avanzare di una destra xenofoba ,razzista e sovranista rischia di travolgere le tradizioni di accoglienza di tolleranza di pacifismo che hanno da sempre caratterizzato la terra di “Francesco” e di Capitini".