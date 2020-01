Istituzione della commissione d'inchiesta antimafia e anticorruzione, c'è la firma di tutti i capigruppo

“Soddisfazione per la formale sottoscrizione, da tutti i capigruppo dell’Assemblea legislativa, di maggioranza e minoranza, della richiesta di istituzione della Commissione d'inchiesta su Antimafia e Anticorruzione”. La esprime il capogruppo del Partito democratico a Palazzo Cesaroni, Tommaso Bori.

“Si tratta - sottolinea Bori - di un atto importante, fortemente simbolico, che va oltre gli schieramenti politici, a dimostrazione che anche le istituzioni regionali intendono dare il loro contributo per combattere la criminalità organizzata, le infiltrazioni mafiose, la corruzione e il riciclaggio, il narcotraffico e lo spaccio di stupefacenti. Dopo il clamore iniziale delle inchieste giudiziarie - sostiene il capogruppo Pd - c'è ora in Umbria un'assordante silenzio, e, proprio adesso, in cui l'attenzione mediatica sta iniziando a calare, su mafia e corruzione, non dobbiamo e possiamo abbassare la guardia”.

“Sappiamo bene che sono fenomeni che agiscono nell'ombra – prosegue Tommaso Bori - e si alimentano anche dell'indifferenza delle istituzioni e della società civile. Per questo motivo, anche alla luce della presenza a Perugia della Commissione nazionale antimafia, prevista il prossimo 10 febbraio, è stato presentato un atto che ribadisce un’unità di intenti indispensabile per operare con la massima determinazione ed efficacia. Troppe volte - conclude Bori - ci siamo illusi, complici il silenzio e il basso profilo con cui operano le organizzazioni criminali, di avere gli anticorpi adeguati a contrastare questo tipo di fenomeni, finché la malattia non ha mostrato i suoi sintomi peggiori; sta a noi, con azioni e fatti concreti, vaccinare le istituzioni e la società contro questi mali”.