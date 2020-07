Anche a Perugia sarà istituita una giornata per gli eroi della sanità

Dopo il sì in Commissione, arriva il via libera anche da parte del consiglio comunale che ha votato all'unanimità la proposta di istituire anche a Perugia una festa in onore di tutti gli addetti alla sanità dopo il lavoro svolto per arginare la pandemia. La proposta porta la firma dei consiglieri Nicola Volpi (Progetto Perugia), Riccardo Mencaglia (Fratelli d’Italia) e Giacomo Cagnoli (Forza Italia) che si sono ispirati alla petizione pubblica promossa dalla Siae attraverso il suo presidente Giulio Rapetti in arte Mogol e dal regista Ozpeteck, per dar vita alla "Festa dei Camici Bianchi" dal prossimo 20 febbraio 2021. La proposta ha visto l’adesione di numerosi artisti, autori ed esponenti del mondo della cultura dello sport e di migliaia cittadini. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

