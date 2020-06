Dopo troppi lutti, una petizione da oltre 2 mila firme, qualcosa si muove per rendere sicura la strada provinciale 100

I consiglieri regionali dell'Umbria, almeno quelli presenti in aula dato che 5 Stelle, Pd e Bianconi sono usciti in forma di protesta contro la Giunta Tesei, hanno deciso di fare propria la petizione-appello ‘Comitato SP100 Sicura’ e sottoscritta da 2261 dell'Altotevere che chiede interventi sul tratto di strada compreso tra Pistrino e Fighille di Citerna. Tre chilometri con numerose curve pericolose, una carreggiata di larghezza limitata, incroci con visibilità ridotta e un manto stradale in pessime condizioni. Con 12 sì (FI, Tesei presidente, FdI, Lega, Patto civico per l’Umbria) si è impegnata la Regione a fare pressioni sulla Provincia, collaborando anche sulle risorse necessarie, per effettuare l'ammodernamento della provinciale 100.

Una presa di posizione importante che dovrebbe sbloccare i lavori ma ad oggi, data la titolarità dell'intervento della Provincia, non è possibile conoscere i tempi. "Sul tratto stradale in argomento – ha spiegato il presidente della Prima Commissione Mancini (Lega) - si sono verificati, nel corso degli anni, numerosi incidenti che hanno causato oltre dieci vittime e centinaia di feriti. Per ovviare alle criticità presenti si potrebbero eliminare le curve pericolose, realizzare una pista ciclo-pedonale protetta, allargare la carreggiata, sistemare il manto stradale e costruire due rotonde per eliminare pericolosi incroci con visibilità ridotta". I consiglieri regionali sono convinti che con l’autorevole impegno della Regione Umbria si possa mettere in campo un progetto di riqualificazione della strada mettendo fine ad una situazione che si trascina da anni e che ha causato grandi disagi e dolori alla popolazione”.