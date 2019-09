Elezioni regionali - Pd e Movimento 5 Stelle insieme? Tre teorie, nessuna certezza. E spunta Rouseau

Lo sport nazionale di questi giorni è quello di annunciare l'imminente alleanza tra 5 Stelle e Pd o di smentirla con altrettanta forza. La verità (a livello di cronaca) è che è ancora tutto in alto mare e che non deciderà certamente, nel bene e nel male, i vertici regionali umbri. Al momento - come raccolto da Perugiatoday.it da fonti qualificate - ci sono tre ipotesi che ballano sull'Umbria e le regionali del 27 ottobre.

La prima: nessuna alleanza nella nostra regione perchè l'elettorato dei 5 stelle non capirebbe un'alleanza con il Pd dopo lo scandalo dei concorsi in sanità e che avrà un ulteriore risalto mediatico da novembre. Questo vuol dire abbassare le possibilità di vittoria - data la legge elettorale dove non c'è il ballottaggio - ma alla fine, comunque vada, i grillini manterranno i due seggi attuali. Il mancato accordo in Umbria potrebbe alla fine essere digerito dal Pd purchè almeno in Emilia Romagna - il luogo simbolo dell'ex partitone rosso - si trovi una qualche forma di accordo. La seconda teoria: è quella di un accordo mascherato, nella coalizione di centrosinistra entra a far parte anche una civica con programma e uomini vicini o del 5 Stelle.

Una civica che si rif al modello Conte e di sostegno ai valori del Governo attuale. Terza ipotesi: accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle ma con un candidato espressione di quest'ultimi. Queste tesi sono al vaglio dei tavoli romani. Ma nelle ultime ne sta spuntando un'altra: affidare l'alleanza o no in Umbria alla piattaforma della Casaleggio&Associati, ovvero il voto su Rouseau.