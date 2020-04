Città di Castello, aggressione ai militari, Marchetti (Lega): “Un atto di violenza contro tutta Italia”

“L’aggressione ai due militari che, nelle scorse ore, effettuavano i consueti controlli nel tifernate, è un atto di violenza contro tutta Italia”: lo hanno dichiarato l’Onorevole della Lega, Riccardo Augusto Marchetti, e il segretario comunale della Lega di Città di Castello, Giorgio Baglioni riferendosi al brutto fatto di cronaca documentato anche da Perugiatoday.it avvenuto durante i controlli anti-contagio in Altotevere.

“Anche a nome di tutta sezione della Lega di Città di Castello, esprimiamo vicinanza ai due uomini delle forze dell’ordine che stavano lavorando per garantire la sicurezza di tutti e hanno dovuto fronteggiare l’attacco di un uomo che, dapprima ha sputato in faccia a un militare, poi è fuggito e, una volta raggiunto, ne ha ferito un altro. Sputare agli uomini in divisa è oltraggioso e riprovevole ma nel periodo drammatico che stiamo vivendo, oltre a rappresentare un’offesa alla divisa, è un vero e proprio attentato all’incolumità delle persone".

Il deputato auspica che per le forze dell'ordine ci sia non solo maggiore rispetto ma anche dotazioni in più per poter contenere questi atti vili e vergognosi: Episodi come questo sono la testimonianza che è necessario tutelare ancora di più gli uomini e le donne delle nostre forze dell’ordine, dotandoli di una strumentazione più efficace, che consenta loro di difendersi da ogni attacco. La divisa rappresenta lo Stato, pertanto non possiamo permettere che venga calpestata nel più brutale dei modi”.