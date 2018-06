Elezioni comunali 2018, affluenza alle 19, bene a Corciano crollo a Terni, Umbertide e Spoleto

Se il primo rilevamento aveva indicato un flusso maggiore di elettori alle urne per queste comunali 2018 rispetto a 5 anni fa. Il dato invece delle 19 sostanzialmente parla di pareggio: ha vota il 45.15 per cento contro il 45.14 per cento del 2013. Almeno questo il dato in provincia di Perugia quando mancano ancora diverse ore alla chiusura dei seggi. Mentre a Terni si registra un vero e proprio crollo: ha votato alle 19 il 41, 83 per cento rispetto al 49,68 dell'ultima tornata elettorale. I datti dell'affluenza: Cannara 52,84% (54,25%), Corciano 41,23% (30,37%), Monte Santa Maria Tiberina 55.50% (46,31%), Passignano 46,62% (rispetto al 44,12), Spoleto 42,10 (48,43%), Trevi 46,21% (37.38%), Umbertide 53,61 (57,65%).