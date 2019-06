Cala pesantemente l'affluenza ai ballottaggi a Gubbio e Bastia, Foligno e Marsciano dove si vota di più

Come già previsto in mattinana da Perugiatoday.it, il primo dato sull'affluenza ai ballottaggi è inferiore in provincia di Perugia rispetto al primo turno del 26 maggio scorso. Alle 12 c'è un 3 per cento in meno: 18,20 per cento contro il 21,81 di due settimane fa. Per il momento sono Bastia e Gubbio le città dove si è votato di meno: meno 5 %. Mentre Foligno, dove si preannuncia un testa a testa, l'affluenza regge: ha votato il 20,65 per cento. Anche Marsciano con il segno meno nonostante una competizione elettorale tra la Mele e Massoli infuocata: attualmente si sono recati alle urne il 19,52 per cento contro il 22, 83% del 26 maggio scorso.



PERUGIA 4 su 4 affluenza alle 12 18,20 - affluenza alle 12 del 26 maggio 21,81

BASTIA UMBRA 15,84 - 20,85

FOLIGNO 20,65 - 22,92

GUBBIO 15,02 - 20,08

MARSCIANO 19,52 - 22,83