Aeroporto, Leonelli (Pd) ancora all'attacco della Sase: "Cancellati i voli per la Sardegna, servono soluzioni drastiche"

Spariti i voli Aliblue Malta per la Sardegna dall'aeroporto di Perugia. E la Sase finisce di nuovo nella bufera. Il consigliere regionale del Pd Giacomo Leonelli mette nel mirino i vertici della società che gestisce il San Francesco d'Assisi: "“Cancellati anche i voli verso la Sardegna. Giorni fa, alla notizia della cancellazione dei voli su Barcellona e Bucarest dall'aeroporto San Francesco di Assisi, chiesi alla presidente Catiuscia Marini e alla giunta della Regione Umbria di assumere un'iniziativa importante per il futuro dello scalo regionale”. E come “unica risposta - prosegue - ho ricevuto quella del presidente dell'aeroporto il quale bellamente ha dichiarato che quello che diceva il sottoscritto, in qualità di consigliere, non gli interessava e non contava nulla". Il riferimento è allo scontro con il presidente di Sase, Cesaretti.

Ma oggi è un altro giorno. E anche un altro taglio. Ancora Leonelli: “È di oggi la notizia della cancellazione anche dei voli verso la Sardegna – spiega Leonelli -. Tenuto conto che la società di gestione dell'aeroporto è partecipata in modo significativo dalla Regione attraverso Sviluppumbria, non capisco cosa si attenda ad informare l’Assemblea legislativa sulla situazione, assumendo conseguentemente decisioni drastiche. L'aeroporto è un patrimonio del nostro territorio, chi vuole bene all'Umbria sa che la crescita della nostra regione è possibile solo rafforzando un sistema economico e turistico integrato. Non possiamo scivolare su queste bucce di banana in questa competizione globale”.

Conclusione: “Non ce lo possiamo permettere – conclude Leonelli – e chi pensa di gestire una realtà complessa come lo scalo aeroportuale umbro come fosse un bene privato ad appannaggio solo di qualche socio, sempre privato, è davvero fuori strada”