Aeroporto, cda rinnovato per un altro anno. Leonelli all'attacco: "C'è chi preferisce rimanere ben saldo al proprio posto"

Scadenza naturale? No, rinnovo. Un altro anno per il cda della Sase, la società che gestisce l'aeroporto di Perugia. Detto in termini ufficiali: "L’Assemblea dei soci, che quest’anno coincideva con la scadenza naturale del consiglio di amministrazione, ha ritenuto di rinnovare l’incarico a tutti i membri del c.d.a. per un altro anno, prolungamento ritenuto utile a garantire la continuità di governance su alcuni dossier importanti. Il Consiglio di amministrazione dunque resterà in carica sino all’approvazione del bilancio 2019".

Il consigliere regionale del Pd Leonelli, il grande oppositore dell'attuale consiglio d'amministrazione, non la prende bene. E fa fuoco: "Una mossa che, francamente, mi lascia senza parole. Mi pare che, visto da quanti mesi si trascina il dibattito e un certo immobilismo, ci sia qualcuno che preferisce rimandare e rimanere ben saldo al proprio posto piuttosto che affrontare le questioni aperte sullo sviluppo dell’aeroporto".



Poi con i calibri molto più grossi: "I diretti interessati provano a giustificare tale proroga accampando scuse circa la presunta necessità di attendere l’insediamento della nuova Giunta regionale, quando solo qualche settimana fa rivendicavano la totale autonomia dalla Regione".

Leonelli ricorda che il 9 aprile scorso in Seconda Commissione regionale erano stati ascoltati in audizione vertici di Sase, la società che gestisce l’aeroporto San Francesco: “Al direttore Mauro Agostini, in quota Sviluppumbria e quindi Regione, e al presidente Ernesto Cesaretti - spiega l’esponente del Pd -, chiesi in quell’occasione chiarimenti in merito alla mia mozione approvata in Consiglio a larga maggioranza nella quale si chiedeva alla Giunta il superamento dell’attuale vertice di Sase, a causa di una gestione in ‘chiaroscuro’, per avviare una nuova fase di rilancio dello scalo. Un rilancio – sottolinea - che ritengo necessario e non più rinviabile, anche alla luce di alcune scelte su cui molto si è discusso e polemizzato". Tipo i voli annunicati e poi tagliati, per dirne una. E quella mozione, approvata in consiglio regionale, è finita in un cassetto. O sul fondo delle sabbie mobili, forse.

Riferendosi ancora all’audizione in Commissione, Leonelli ricorda che "fu proprio Agostini ad alzare le mani e dirmi che a Sase non era arrivata nessuna comunicazione in merito alla decisione del Consiglio, e che quindi si sarebbe proceduto al rinnovo del cda secondo i tempi previsti dallo statuto, quindi tra giugno e luglio". Estate bollente, anche qui. Tutto come prima, fino a ordine contrario: le elezioni in autunno, insomma.