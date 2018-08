Addio a Rita Borsellino, la Presidente Marini: "Tante le sue visite in Umbria in nome della lotta alla mafia"

“Rita Borsellino ha trasformato il profondo dolore per l’uccisione del fratello Paolo in una continua, lunga, impegnata lezione di legalità e di lotta contro la Mafia”: così la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha commentato la morte di Rita Borsellino, ricordandone le tante occasioni della sua presenza in Umbria. “Un impegno che Rita Borsellino – ha aggiunto Marini - ha testimoniato, soprattutto nei numerosi incontri con i giovani studenti di tante città della regione, da Perugia ad Assisi a Foligno, nella sua continua ricerca di verità e giustizia. Anche a nome della Giunta regionale – ha concluso la presidente – partecipo al dolore dei familiari e di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerne ed apprezzarne le qualità morali e civiche”.