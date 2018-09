Bando periferie per la rinascita dei quartieri, qualcosa si muove? La Marini: "Accordo Governo - Anci penalizza l'Umbria"

Il bando periferie inizialmente congelato dal Governo Lega – 5Stelle, che ha rischiato di mettere "di accantonare" i fondi del Piano periferie dei governi Renzi e Gentiloni, finanziato per 2,1 miliardi dallo Stato, ora sembra aver trovato uno spiraglio. In ballo, per l’Umbria, oltre a Terni, c’è la futura riqualificazione di un’area estremamente sensibile del capoluogo; Fontivegge.

Sulla questione, il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco, precisa: "La rivolta dei Comuni e la pressione del Parlamento contro un provvedimento scellerato sembrerebbe aver portato al buon esito della vicenda del Bando periferie”. “Vigileremo affinché le buone intenzioni del premier Giuseppe Conte non rimangano tali ma portino in tempi rapidi allo sblocco dei fondi. Perugia e Terni ripartiranno grazie a quei milioni di euro rilanciando e riqualificando i quartieri maggiormente in difficoltà restituendo sicurezza e posti di lavoro. È finito il tempo degli scherzi, ora è necessario adottare soluzioni di buon senso".

Ma per la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, l’ipotesi di accordo sulla questione ‘bando periferie’ che Anci e Governo avrebbero raggiunto nella notte “è assolutamente insufficiente in quanto non recupererebbe le cifre che sono state tagliate ai Comuni per gli importantissimi interventi di riqualificazione urbana”.

“Ci preoccupa – continua la Marini- l’estrema incertezza sia per ciò che riguarda le modalità con le quali si vogliono ‘salvare’ parte delle risorse, sia sui relativi tempi”, e ribadisce il fatto di essere “profondamente preoccupata per ciò che riguarda le ricadute in Umbria, che rischierebbe la perdita di gran parte dei 30 milioni di euro assegnati.

“Dalle informazioni, ancora generiche che circolano, i due comuni umbri interessati al bando – ha aggiunto Marini -, Perugia e Terni, comunque perderebbero notevoli risorse. Per Terni si tratterebbe di un taglio netto di tutta la dotazione finanziaria prevista dall’accordo sottoscritto solo alcuni mesi fa, mentre per Perugia si tratterebbe di una perdita parziale, ma significativa”.

La presidente Marini sottolinea dunque “la necessità che nelle prossime ore vi sia una forte mobilitazione affinché vengano recuperate tutte le risorse che il Governo Gentiloni aveva stanziato a favore dei Comuni italiani per un imponente progetto di recupero delle periferie e di rigenerazione urbana”.