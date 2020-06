2 giugno, i giovani della Lega in piazza per raccogliere generi alimentari per le famiglie in difficoltà

Scatta la raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà. "La Lega Giovani - spiega il coordinatore nazionale, il deputato umbro Riccardo Augusto Marchetti - ha promosso, per la giornata di oggi, 2 giugno, una raccolta di provviste alimentari per le famiglie in difficoltà in diverse piazze italiane".

"Questa mattina - commentano i coordinatori comunali giovanili di Perugia ed Assisi, rispettivamente, Gianluca Taburchi e Jacopo Pastorelli - simultaneamente allo svolgimento della manifestazione organizzata dal Centrodestra, abbiamo raccolto in Piazza della Repubblica (Perugia) decine di pacchi di pasta ed altri generi alimentari per coloro che stanno passando momenti difficili a causa delle tristi conseguenze economiche generate dall'emergenza Covid-19. Ci auguriamo che il Governo inizi ad ascoltare le richieste dei cittadini, esasperati sempre più da questa situazione: meno chiacchiere, più fatti".