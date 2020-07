Un'opportunità per grafici e illustratori: un concorso legato alla sostenibilità e all’ambiente

È stato pubblicato il bando, per festeggiare i 40 anni di GESENU, che si rivolge a grafici e illustratori per l’ideazione e la realizzazione di elaborati grafici e illustrati destinati a celebrare la ricorrenza e diventare espressione e sintesi dell’identità, della mission e dei valori dell’azienda. L’opera avrà per oggetto le tematiche connesse alla sostenibilità, sviluppo sostenibile, raccolta differenziata, economia circolare, tutela dell’ambiente urbano e salvaguardia del territorio.

In questi 40 anni, l’impegno di GESENU è andato ben oltre la semplice gestione dei rifiuti, ampliando il proprio sguardo sulla cura della città e dei cittadini con un’attenzione crescente rivolta alla comunicazione, all’informazione e alla formazione in particolare delle nuove generazioni.

Proprio in questo contesto si inserisce il progetto “Raccolta d’autore” dal quale nasce il bando: la volontà̀ di GESENU, è infatti quella di comunicare i propri valori anche attraverso la personalizzazione della propria flotta di mezzi aziendali, in particolare quelli dedicati al servizio di raccolta che fanno parte della quotidianità dei cittadini e del paesaggio, ed in quanto tale lo caratterizzano. Il progetto ha già coinvolto in passato quattro illustratori molto apprezzati a livello nazionale (Camilla Falsini, Marta Pantaleo, Giordano Poloni e Daniele Pampanelli), che hanno sviluppato altrettante illustrazioni che, ormai da mesi, ogni giorno “circolano” nei Comuni gestiti da GESENU: mezzi che sono diventati opere d’arte viaggianti che contribuiscono ad aggiungere arte e bellezza alle città.

Il bando in questione, legato alla celebrazione dei 40 anni dell’Azienda, ha la finalità di trovare opere idonee al prosieguo dell’esperienza “Raccolta d’Autore”, quelle selezionate e scelte saranno infatti utilizzate per la personalizzazione di altri mezzi aziendali che, accompagnando il servizio di igiene urbana con un tocco di colore e bellezza, diventeranno parte di un museo urbano itinerante. Inoltre, le opere vincitrici verranno utilizzate per realizzare omaggi di rappresentanza e copertine di pubblicazioni a scopo istituzionale.

A valutare gli elaborati, sarà una commissione giudicatrice che vedrà la partecipazione di componenti con comprovate conoscenze in campo artistico, oltre che rappresentanti dell’Azienda e le tre opere vincitrici saranno premiate con un riconoscimento in denaro.

Le opere dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il 30 settembre 2020 con comunicazione inviata via mail a raccoltadautore@gesenu.it avente come oggetto: partecipazione “Concorso Raccolta d’autore Gesenu”. Alla mail dovrà essere allegata la documentazione richiesta o un link per scaricarla da un servizio di trasferimento file online. Gli organizzatori si impegnano a confermare l’avvenuta ricezione dei file immediatamente dopo la loro acquisizione.

Il bando con tutte le informazioni è scaricabile sul sito www.gesenu.it.