Trocathlon: compra e vendi attrezzatura sportiva usata in modo ecosostenibile

Avete presente quella biciclettina che vostro figlio usava fino a ieri ma che oggi rifiuta perché ”lui ormai è grande”? O quel sacco da boxe su cui eravate soliti sfogarvi tre volte a settimana prima di scoprire gli effetti rigenerativi del divano di casa? O, ancora, dischi, pesi, bilanciere, panca, manubri e accessori del vostro periodo d’oro? Ebbene, che fine hanno fatto?

E’ tutto in cantina a prender polvere, vero? E vi sentite pure in colpa per tutta quell’attrezzatura pagata fior di quattrini. Ebbene, oggi un modo per dare nuova vita al vostro vecchio equipaggiamento sportivo c’è, ma tranquilli, non è richiesto di ricominciare necessariamente a fare sport. Parliamo di aprire le vostre cantine e rimettere in libertà tricicli e bici elettriche, Grazielle e Mountain Bike, vogatori, cyclette e accessori da fitness, pilates e body building da troppo tempo imprigionati nelle buie segrete di casa.

E, perché no, finisce che alla fine ci fate pure qualche soldo extra e date un contributo all’ambiente. Già, perché qui non si tratta solo di rimettere in sesto le attrezzature, se necessario, ma di rivendere poi tutto a qualcuno che saprà ancora apprezzare la merce. Un perfetto sistema per fare vostre le 4R dell’economia circolare (Ridurre, Riusare, Riciclare e Riparare) ed evitare così sprechi destinati a gravare sull’ambiente.

L’idea di rimettere in circolo attrezzatura sportiva, usata ma ancora in buone condizioni, dandole una seconda vita, è di Decathlon, un brand che tutti conosciamo e che ha fatto dello sport e degli articoli sportivi la propria ragion d’essere. E allora ecco che a Perugia arriva il Trocathlon, un’iniziativa destinata a far felici non solo tutti coloro che vogliono liberare cantine e solai da equipaggiamenti sportivi più o meno ingombranti, ma anche chi è in cerca di attrezzatura sportiva, a prezzi super convenienti.

Come si partecipa al Trocathlon? Niente di più facile. Primo step, come detto, è recuperare gli articoli sportivi da voler rivendere. Sono ammesse biciclette di tutti i tipi (da corsa, da città, MTB, country bike, bici pieghevoli, bici elettriche, bici per bambini), tutti gli accessori e i pezzi di ricambio collegati, purché ancora in buone condizioni, e attrezzatura e materiale da palestra, fitness e ginnastica (panche, apparecchi addominali, barre di trazione, bilancieri, dischi e pesi, Kettleball, manubri, vogatori, sacchi da boxe, step e stepper, pedane da corsa o camminata, cyclette, bici ellittiche, oltre a tutti gli accessori legati al mondo del fitness). Ogni cliente che deposita una bici, ha diritto ad una e-gift card il cui valore varia in funzionde della tipologia: carta 10 euro in caso di bici per bambini, carta da 20 euro in caso di bici per adulti.

Avete raccolto tutto il necessario? Bene, perché il secondo step è depositarlo presso lo store Decathlon Perugia, dove gli esperti del negozio controlleranno gli articoli e definiranno insieme a voi il giusto prezzo di vendita, impegnandosi a rivendere il tutto senza alcuna commissione.

Il deposito è attivo da lunedì 8 giugno a domenica 16 agosto ma, se volete, si può anche usufruire del servizio di pre-deposito online, da mercoledì 3 a lunedì 8 giugno.

Una volta dato l’ultimo saluto a biciclette e attrezzatura varia, parte quindi la vendita e, di conseguenza, anche la possibilità di acquistare a ottimi prezzi gli articoli sportivi usati ma controllati e valutati dai tecnici Decathlon. Il terzo step, la vendita, avrà luogo da lunedì 8 giugno a lunedì 31 agosto.

Ai proprietari della merce venduta verrà consegnato un buono acquisto, del valore del prezzo di vendita, spendibile in tutti gli store Decathlon e sul sito decathlon.it.

Non resta quindi che far prendere aria alle cantine, scovare vecchie glorie dimenticate e partecipare al Trocathlon.