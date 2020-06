Sbrigare le pratiche non è mai stato così facile! Arriva il commercialista online

Nella nostra quotidianità, le innovazioni a livello digitale si stanno moltiplicando, portando nuovi modi di approcciarsi e vivere diversi ambiti. Ne è un lampante esempio l’utilizzo sempre più diffuso dell’e-commerce, un modo completamente nuovo di effettuare i propri acquisti.

Gli strumenti digitali stanno, inoltre, diventando un valido supporto in diversi campi lavorativi, snellendo e rendendo più semplice e veloce l’esecuzione di molte operazioni.

Purtroppo, questo “balzo tecnologico” non riguarda una delle figure trasversali ai vari settori: quella del commercialista.

La maggior parte di questi professionisti, infatti, ha mantenuto un’impronta piuttosto tradizionale, sfruttando in minima parte le possibilità offerte dalla tecnologia.

Per far fronte alla necessità di innovazione di questo ambito e per stare al passo con imprese sempre più proiettate verso un futuro telematico, nasce Fido Commercialista, il commercialista online.

Si tratta di una start up di Perugia che nasce da una tradizione familiare: Nicola e Filippo Primieri, infatti, hanno avuto l’idea di trasformare l’attività del padre Luca in chiave digitale. Lo Studio Primieri, infatti, opera nel campo fiscale e tributario da più di 30 anni, seguendo anche grandi società del Centro Italia. Ecco che i due fratelli hanno, così, unito esperienza e innovazione, per offrire un servizio online rivolto a piccoli imprenditori e liberi professionisti in regime fiscale di Flat Tax o Semplificato. Utilizzando avanzate tecnologie digitali e con un prezzo conveniente, riesce a garantire un servizio professionale in tutta Italia e con un'esperienza utente

semplice ed intuitiva.

Più nello specifico, quali sono i benefici dello scegliere un commercialista online?

È conveniente : la tecnologia utilizzata permette a Fido Commercialista di abbattere i costi, permettendo di proporre costi più competitivi rispetto ad un commercialista tradizionale.

: la tecnologia utilizzata permette a Fido Commercialista di abbattere i costi, permettendo di proporre costi più competitivi rispetto ad un commercialista tradizionale. È comodo : grazie alla tecnologia,il cliente può essere seguito ovunque esso si trovi: è infatti possibile avere una consulenza via chat, telefono e video-call.

: grazie alla tecnologia,il cliente può essere seguito ovunque esso si trovi: è infatti possibile avere una consulenza via chat, telefono e video-call. È immediato , perché permette di monitorare l’andamento della propria attività, grazie ad avanzate tecnologie digitali.

, perché permette di monitorare l’andamento della propria attività, grazie ad avanzate tecnologie digitali. È green : l’utilizzo della carta viene limitato al minimo indispensabile, facilitando l’archiviazione e impattando meno sull’ambiente.

: l’utilizzo della carta viene limitato al minimo indispensabile, facilitando l’archiviazione e impattando meno sull’ambiente. I vantaggi, però, non finiscono qui: infatti, Fido Commercialista mette a tua disposizione un Consulente Fiscale dedicato, che si occupa di consigliarti, calcolarti le imposte da pagare, redigerti la dichiarazione dei redditi, gestire le scadenze e tutti gli adempimenti fiscali.

Avrai a disposizione, inoltre, un’area riservata per archiviare documenti, siano essi personali o professionali.

Infine, potrai integrare il tuo software con la piattaforma Fido e importare le tue fatture, oppure utilizzare, gratuitamente, il software di fatturazione elettronica di Fido Commercialista.

I consulenti e i commercialisti che collaborano con Fido Commercialista sono selezionati con estrema attenzione ed esigenza; inoltre, vengono divisi per settori, in modo tale che ognuno di loro possa specializzarsi in un'area specifica: ad esempio, ci sono professionisti esperti in aziende artigiane, altri qualificati per i commercianti e così via per i diversi ambiti lavorativi.

I consulenti, operando in via telematica, possono assistere clienti provenienti da tutta Italia, dato che la posizione fisica non è un limite.

Fido Commercialista è consapevole della qualità e del potenziale dei servizi offerti sia a livello economico, sia di facilità di utilizzo: ecco li perché li offre gratuitamente, per 15 giorni, così da poterne valutare davvero l’efficienza e la qualità.

Al termine di questo periodo, è possibile sottoscrivere un abbonamento annuale a partire da soli € 264,00 + IVA per i soggetti in regime di flat tax, oppure a partire da € 792,00 + IVA per il regime semplificato tutto compreso.

In questo periodo, poi, è attiva una promo molto interessante per chi ha intenzione di iniziare una nuova attività: nel canone di abbonamento, infatti, per un periodo limitato, sarà compreso il costo di apertura della Partita IVA.

