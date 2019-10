Come l'inglese migliora la vita: "Chi lo parla guadagna il 25% in più"

Per poter guardare le serie tv in lingua originale o per poter andare a trovare i figli che vivono all'estero, riuscendo a "sopravvivere" in una città straniera. Sono tante e diverse le ragioni che spingono allo studio dell'inglese, non solo ragioni di lavoro o viaggi di piacere. Un'evoluzione nelle necessità a cui corrispondono metodi di studi nuovi, flessibili come richiede il mercato, calibrato sempre più sulle esigenze particolari dello studente, di tutte le età.

Alla Wall Street English la lezione può essere anche social club, in contesto informale o magari sorseggiando un bicchiere di vino. Claudia Ciculo, titolare di 8 scuole in diverse città italiane (a Perugia è in piazzale Umbria Jazz 1, alla stazione del minimetrò). presenta le nuove "tendenze" in fatto di insegnamento e apprendimento.