Inaugurato laboratorio "piccola bottega del videomaker" all'istituto comprensivo Assisi 3 di Petrignano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

In una realtà in cui la comunicazione via web la fa da padrona, il video, nelle sue diverse forme, ha assunto un ruolo predominante; per questo la scuola non può più limitarsi alle tradizionali forme di scrittura e lettura, ma deve aprirsi ai nuovi media offrendo agli alunni la possibilità di sperimentare i diversi generi di produzione, diffusi nelle molteplici trame della rete internet .

L'Istituto Comprensivo Assisi 3 di Petrignano di Assisi accoglie quindi la sfida di confrontarsi con le nuove forme di comunicazione nell'era digitale, e lo fa allestendo un laboratorio di video-making per la produzione di diverse tipologie video. Così, nelle aule per la formazione della sede di Petrignano di Assisi, gli alunni con i docenti potranno cimentarsi nella progettazione, nelle riprese e nel montaggio di video che serviranno tanto alla documentazione della vita dell'Istituto, quanto alla creazione di prodotti per progetti e concorsi.

Tutto questo si può realizzare in seguito alla partecipazione a uno dei bandi aperti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nel 2018, con cui è stato possibile sostenere la metà dell'intero progetto. Il laboratorio è stato inaugurato in data 29711/2019, alla presenza dell'Assessore alle politiche scolastiche del Comune di Assisi, Simone Pettirossi, e all'ingegnere Camillo Bacchi in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Gallery