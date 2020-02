Taylor Mega madrina a Perugia per la nuova BMW X6

Prosegue il tour in Umbria di Taylor Mega. L’influencer friulana ha fatto oggi la sua apparizione alla concessionaria BMW-Mini AD Motor di Perugia per la presentazione della nuova X6. Un nutrito gruppo di fans e tutto il personale dell’AD Motor ha accolto la bella venticinquenne (guarda la gallery) che ha dimostrato un grande interesse per le vetture della Casa Bavarese esposte nell’ampio e moderno salone perugino, ed in particolare per l’ultima nata, la X6, una vettura imponente, una sport activity vehicle dal classico stile BMW. La X6 infatti ha dimensioni generose con una lunghezza di 4 metri e 93 ed un’altezza di 1 metro e 69. L’auto rappresenta la più moderna espressione della tecnologia alto di gamma del marchio tedesco con interni progettati per offrire un'esperienza di guida esclusiva e dinamica La gamma di motori disponibili per la nuova X6 include due unità benzina e un paio di varianti diesel di ultima generazione. Al top della gamma la versione M con un motore a benzina V8 da 390 kW / 530 CV di nuova concezione, ma c’è anche la variante diesel, la M50 D con propulsore a sei cilindri in linea da 294 kW / 400 CV dotato di quattro turbocompressori. Le altre motorizzazioni comprendono un sei cilindri in linea a benzina con potenza di 250 kW / 340 CV mentre la xDrive30d monta un motore diesel a sei cilindri in linea con 195 kW / 265 CV. Ovviamente tutte le varianti della nuova BMW X6 soddisfano i requisiti dello standard sulle emissioni EU6d-TEMP. Per scoprire la nuova X6 ma anche tutta la gamma di vetture BMW e Mini la concessionaria AD Motor sarà aperta anche per tutta la giornata di domenica 16 febbraio.

