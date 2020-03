Come proteggere lo scooter dai furti: l'intramontabile catena per moto

Quando si ha un mezzo due ruote, è importante poterlo tutelare da eventuali malintenzionati. Allora, oltre a installare sulla nostra moto o scooter un buon sistema antifurto, possiamo sempre ricorrere al mezzo più efficace contro i furti: le catene; semplici sistemi antifurto di tipo meccanico, utili ad ancorare moto e scooter ad un palo.

In particolare le più indicate sono le catene in acciaio cementato, dal diametro di almeno 10 mm, con una lunghezza non inferiore a 150 cm e con maglie a sezione semiquadra o meglio ancora esagonale. E’ consigliabile, inoltre, un modello ricoperto da una guaina di protezione e dotato di borsa per il trasporto.

Fondamentale, ovviamente il lucchetto; da evitare le serrature a cilindri e scegliere piuttosto quelle di ultima generazione con incisioni su entrambi i lati della chiave.

Ecco, quindi, quattro interessanti modelli di catene antifurto per moto e scooter acquistabili a partire da 27 euro.

Kippen 2011

Iniziamo la nostra rassegna del modello di Kippen 2011; una catena disponibile in quattro varianti con lunghezza da 1000 a 2000 mm. Catena antifurto con maglia a sezione quadra in acciaio cementato antitaglio rivestita con guaina in nylon antigraffio, accompagnata da un lucchetto cementato antiscasso da 90 mm.

Scopri di più su Amazon a partire da 27 euro

Abus 1060

Passiamo alla catena Abus 1060 disponibile in 4 diverse misure da 85 a 170 cm. Una catena con lucchetto integrato, maglia quadra da 10 mm, realizzata in acciaio cementato.

Scopri di più su Amazon a 131 euro

Kryptonite

Nella nostra rassegna anche una catena antifurto di Kryptonite acquistabile in due varianti da 100 e 170 cm. Un accessorio con maglie da 14mm, in acciaio speciale, dotato anche di un resistente rivestimento in nylon. Ricordiamo, infine, le tre chiavi fornite in dotazione, di cui una illuminata.

Scopri di più su Amazon a 106 euro

Viro

Concludiamo la nostra rassegna con il modello di Viro. Una catena antifurto con sezione esagonale (11 x 13 mm) e lunghezza di 180 cm. Catena fornita con 2 chiavi in ottone nichelato, piatte e reversibili, fornite in busta sigillata con carta di proprietà.

Scopri di più su Amazon a 77 euro

Per farvi un'idea dal vivo di questo tipo di accessorio per il vostro scooter, a Perugia potete dare un'occhiata da:

Ricci Moto

Via Giuseppe Sacconi, 1, 06132 Sant'Andrea delle Fratte PG tel 075 500 7491 web: www.riccimoto.com/

Mancinelli Motors

Str. Fontana la Trinità, 06073 Olmo, Perugia PG tel 075 528 9987 web: www.mancinellimotors.it/

Severi Moto

Via Manzoni, 21c/d, 06135 Perugia PG tel 075 395746 web: www.severimoto.it/

Spazio Moto

Via delle Querce, 06083 Bastia Umbra PG tel 075 800 0301 web: www.spaziomotopg.it/

Padovano Moto & Bike

Via Collelungo, 15, 06073 Taverne di Corciano PG tel 340 910 6798web: www.padovanomoto.com

Ciao Motori Srl Concessionario Piaggio & C. SPA

Via Aldo Manna, 30, 06132 Sant'Andrea delle Fratte PG tel 075 528 8241 web: www.ciaomotori.it/

Motormania

Via Carucciola, 12, 06134 Perugia PG tel 075 691826 web: www.motormaniaquad.com/

Domauto

Via Settevalli, 201/205, 06128 Perugia PG tel 075 500 9365 web: domauto.it/

Racestore Perugia

Via Giacomo Brodolini, 9, 06073 Corciano PG

Chitarrai Motor S.R.L.

Via verna, 27, 06019 Umbertide PG tel: 075 941 0335 web: www.chitarraimotor.it/

Il Principato in Moto S.R.L.

Via Trasimeno, 100, 06061 Panicarola PG tel 075 968 0342