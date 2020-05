Perdite di liquido da sotto l'auto, ecco perché non vanno trascurate

Specialmente dopo il periodo del fermo a causa della quarantena, può capitare di trovare sotto le auto parcheggiate da tanto tempo delle chiazze di liquido. Di che cosa si tratta?

L’auto per funzionare utilizza al suo interno vari tipi di liquidi con caratteristiche specifiche: carburante; lubrificanti (olio motore, olio della trasmissione, olio differenziale); liquido freni; liquido refrigerante; liquido refrigerante per l’aria condizionata; acido di batteria ecc. Pertanto, se notiamo sotto l’auto in sosta perdite di liquido, non dobbiamo ignorarle, perché possono essere la spia di un problema che può comportare anche possibili danneggiamenti seri. Ecco allora come riconoscere quelle perdite di liquido dall’auto che vanno tenute d’occhio.

Riconoscere la tipologia di perdita

Innanzitutto, per individuare un possibile danno dobbiamo capire che tipo di il liquido stia fuoriuscendo dalla nostra vettura. Questa procedura è semplice per chi conosce le caratteristiche dei vari fluidi del veicolo: il diesel e la benzina, ad esempio, hanno un odore tipico, il primo è una sostanza brunastra leggermente oleosa; mentre la seconda ha un odore forte e inconfondibile. I lubrificanti, invece, sono di color marrone o nero e molto untuosi. Il liquido freni è una sostanza oleosa con un odore penetrante. Il liquido refrigerante ha un odore dolce.

Come comportarsi in caso di perdite sotto l’auto?

Una volta capito di che tipo di fluido si tratti, potete iniziare a cercare dove si origina la perdita. Se siete già a conoscenza dei punti deboli della vostra auto, potete iniziare controllando se il motore è sporco. Un occhio attento può subito individuare le perdite dell’olio o degli altri liquidi. È preferibile pulire accuratamente il motore prima di cercare le perdite di liquido sotto l’auto. È fortemente consigliabile lavorare manualmente, utilizzando l’apposito detergente per i freni, la spazzola per i piatti, gli stracci e l’aria pressurizzata. Non è bene in questa fase usare un apparecchio per il lavaggio del motore ad alta pressione, in quanto un forte getto potrebbe causare la penetrazione dell’acqua nella centralina e nei componenti elettronici dell'iniezione, danneggiandoli.

La riparazione

A questo punto, se avete individuato il problema potete riferirlo direttamente al meccanico, che vi dirà come comportarvi. Se i difetti sono presenti nel sistema frenante, ad esempio, è bene che non vi rimettiate in moto per portare l’auto dal meccanico, ma che venga il carroattrezzi a prelevarla, non sapendo esattamente quale sia l’entità del danno.

