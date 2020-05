Difendere le due ruote dai furti: arriva Bullock Urban per moto, scooter e bici

Bici, scooter e motociclette sono sempre più utilizzati specie nei mesi caldi dell’anno. Ma per usarli in città diventa necessario anche un sistema di antifurto che permetta poi di parcheggiarli in totale sicurezza e poter svlgere così le nostre commissioni. Infatti, pare che i mezzi a due ruote siano i più appetibili per i furti: secondo gli ultimi dati Istat, tra i reati contro il patrimonio familiare i più diffusi sono ancora quelli contro i veicoli (rilevati sul 10,8% delle famiglie) e, tra i veicoli, le più colpite sono proprio le biciclette (4,4% tra le famiglie che le posseggono, pari a 557.000 bici rubate), i motorini sono all’1,5% (37.000 furti) e le moto sul 1,2% (29.000).

Ecco che Bullock, il noto marchio italiano specializzato nel campo degli antifurti meccanici, ha lanciato sul mercato Urban, un antifurto meccanico pensato per le due ruote.

Bullock Urban è un antifurto in acciaio inossidabile, resistente alla scalfittura e alla trazione, tanto che la forza necessaria ad aprirlo riuscirebbe a sollevare un SUV. Progettato in Italia, è leggerissimo e maneggevole, completamente ricoperto da silicone effetto grip soft touch in grado di proteggere il telaio e i cerchi da eventuali graffi.

Con dimensioni e peso inferiori al chilo, questo presidio diventa facilmente trasportabile nel sottosella o nel bauletto delle moto mentre per le bici è fornito con un supporto rigido per il fissaggio al telaio. Viene fornito con due chiavi.

Il prezzo consigliato del Bullock Urban è di 39,99 euro.

