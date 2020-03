Nuova Kuga, tre dimensioni per il suv ibrido di Ford

La nuova Kuga è il primo modello a offrire la scelta tra tre diverse soluzioni ibride: Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid, oltre ai modelli a benzina ecoboost 1.5 ed ecoblue diesel 2.0, inoltre nuova Kuga introduce una nuova trasmissione automatica intelligente a otto rapporti.

Soluzioni ibride declinate in tre differenti modalità:

Kuga Plug-In Hybrid, disponibile dal lancio, offre l’autonomia di guida e la libertà di un motore a combustione tradizionale, unito all’efficienza di un propulsore elettrico. L’auto combina un motore benzina a quattro cilindri Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh per produrre 225 CV in grado di garantire tra i 60 e i 70 Km di autonomia in modalità elettrica, con consumi da 1.2 l/ a 1,4 litri per 100 Km. La batteria può essere caricata utilizzando una presa montata sul parafango anteriore oppure mentre l’auto è in movimento, utilizzando la tecnologia di ricarica rigenerativa, che cattura l’energia cinetica normalmente persa durante la frenata. Si prevede che saranno necessarie circa 6 ore per caricare completamente la batteria, da una presa elettrica esterna a 230 volt.

Kuga EcoBlue Hybrid invece utilizza il motore diesel EcoBlue 2.0 litri da 150 CV per una maggiore efficienza nei consumi. La tecnologia Mild-Hybrid impiega uno starter/generator, azionato da una cinghia, (BISG) che sostituisce l'alternatore standard, consentendo il recupero e lo stoccaggio di energia durante le decelerazioni del veicolo e la ricarica di un pacco batteria di ioni-litio da 48 volt. Il BISG funge anche da motore, utilizzando l'energia accumulata per fornire assistenza alla coppia elettrica del motore durante la guida e l’accelerazione normale, oltre a far funzionare gli accessori elettrici del veicolo. Il sistema a 48 volt consente, inoltre, alla tecnologia Start-Stop di funzionare in più situazioni per un ulteriore risparmio di carburante, contribuendo a raggiungere consumi che vanno da da 4,3 a 5 litri per 100 Km.

La Kuga Hybrid arriverà invece nel corso dell’anno. Utilizza un sistema full-hybrid con funzione self-charging, che consente l’attivazione di guida in modalità completamente elettrica e abbina a un motore benzina ciclo Atkinson 2.5, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio e un cambio automatico sviluppato da Ford. La Kuga Hybrid sarà disponibile con trazione anteriore e Intelligent All-Wheel Drive con consumi previsti di 5,6 litri per 100 km.

Allestimenti e prezzi

Kuga offre un’ampia gamma di allestimenti che vanno dalla Titanium, passando per la più sportiva ST Line fino ad arrivare all’esclusiva ed elegante Vignale. I prezzi della nuova Ford Kuga partono da 28.750 euro per l’allestimento Titanium con motore Ecoboost 1.5 da 150 cavalli. Per saperne di più: Ford Satiri Auto a Gualdo Tadino e Città di Castello. www.fordsatiriauto.it

