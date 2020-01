Truffe nelle assicurazioni auto via web, attenzione ai siti fasulli

L’istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Ivass, seganala alcune truffe persenti in rete a riguardo delle assicurazioni auto.

Sarebbero sei i siti web irregolari: le polizze stipulate dai clienti sono infatti false e i relativi veicoli non risultano pertanto assicurati. I siti sono: www.assiassicover.it; www.goldassicura.com; www.assicuraqui.it; www.latemporanea.net; www.directassicurazione.com; www.quixabrokerassicura.com.

Assicurazioni auto, occhio alle offerte via telefono e Whatsapp

Che cosa fare per non cadere nel tranello? L'Ivass raccomanda prestare particolare attenzione nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea. In particolare, l'Ivass consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la rc auto, italiane ed estere); il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea; l'elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione.

L'assicurazione auto non si può mai pagare in favore di carte prepagate

L'Ivass sottolinea, in particolare, che i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società non iscritte negli elenchi sopra indicati. I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center Consumatori dell'Ivass al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 - 14.30.

I siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari italiani che svolgono attività on-line devono sempre indicare: a) i dati identificativi dell'intermediario; b) l'indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata; c) il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l'indicazione che l'intermediario è soggetto al controllo dell'Ivass.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, lo ricordiamo, è un'autorità amministrativa indipendente che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano, per garantirne la stabilità e tutelare il consumatore.

A Perugia le compagnie assicurative per le polizze auto sono:

AXA Assicurazioni SONINI ASSICURAZIONI DI SONINI SAURO E SILVIA

Via Francesco Briganti, 69/E, 06127 Perugia PG tel 075 500 2177

Helvetia Compagnia Svizzera Di Assicurazioni Tamagnini Paola

Via della Concordia, 4, 06124 Perugia PG tel 075 32790

Itas Mutua Società Capogruppo

Via M. Angeloni, 51, 06124 Perugia PG tel 075 505 5040

Sara Assicurazioni - Agenzia di Perugia Centro

Via M. Angeloni, 1, 06124 Perugia PG tel 075 505 3339 www.sedi.sara.it/perugia-centro

Generali Italia Spa - Ag. Perugia

Via Cortonese, 131, 06127 Perugia PG tel 075 500 2767

Reale Mutua - Agenzia Perugia

Viale Tazio Nuvolari, 16, 06125 Perugia PG tel 075 506 7311 sito web: agenzie.realemutua.it/agenzie/agenziaperugia

Venuti S.a.s.

Via Romeo Gallenga, 120, 06127 Perugia PG tel 075 500 1645

Vittoria Assicurazioni Assurfinance Snc

Strada Trasimeno Ovest, 5, 06127 Perugia PG tel 075 515 3103 sito web: www.facebook.com/vittoriaassicurazioniperugiastadio/

Ag Generali Perugia Angeloni

Via M. Angeloni, 45, 06124 Perugia PG tel 075 500 1082

Cascavilla Intermediazioni S.r.l.

Viale S. Sisto, 65, 06132 Perugia PG tel 075 572 4969 sito web: cascavillaintermediazioni.myadj.it/v/cascavillaintermediazioni

Elenco in corso di aggiornamento