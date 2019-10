Quanti punti hai sulla patente? Verifica on line o al telefono

La patente a punti è entrata in vigore in Italia nel 2003. In base ad essa, ogni automobilista ha come assegnazione iniziale sulla sua patente 20 punti che possono ridursi in caso di infrazioni. Se le infrazioni sono tante o gravi, i punti possono ridursi fino allo zero, in quel caso la patente viene revocata e per riaverla dobbiamo sostenere nuovamente l’esame di guida.