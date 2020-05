Riapertura sportelli ACI a Perugia e nuove scadenze amministrative

Mentre ci troviamo all’inizio della Fase 2 per quanto riguarda l’emergenza sanitaria nazionale da Coronavirus, l’Automobile Club di Perugia annuncia che ha riaperto i suoi sportelli per tutte le pratiche auto. L’orario è quello consueto (ACI Perugia via Corcianese) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. 30 e dalle 15.15 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 12.

Proroghe sulle scadenze amministrative

Sempre per via dell'emergenza, le prossime scadenze amministrative per l’auto saranno prorogate, in particolare: