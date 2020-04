Pneumatici invernali, prorogato il termine per la sostituzione con quelli estivi

Come recita il Codice della Strada, a partire dal 15 aprile di ogni anno decade l’obbligo per gli automobilisti di montare sulla propria auto le gomme invernali, pertanto diventa necessario il cambio con gli pneumatici estivi o con le gomme quattro stagioni.

L’obbligo delle dotazioni invernali scatta ogni anno il 15 novembre.

Data però l'emergenza Coronavirus, la Motorizzazione Civile con una circolare ha comunicato che ci saranno 30 giorni di tolleranza (fino al 15 maggio) per il passaggio senza incorrere in una sanzione.

L’allentamento del lockdown, fissato a partire dal 3 maggio, dovrebbe sulla carta dare la possibilità agli automobilisti di mettersi in regola. E' però probabile che ci siano code ed assembramenti presso i gommisti, motivo per il quale è possibile che il Ministero dei Trasporti intervenga per chiedere una ulteriore proroga.

Per quanti ancora dovessero avere montate le gomme invernali, in attesa di fare il cambio con quelle estive si consiglia di alzare la pressione di 0,2 bar rispetto al gonfiaggio previsto per le gomme estive di pari misura.

Inoltre, a partire dal 4 Maggio, sarà possibile dare seguito all’attuazione della riforma recata dal decreto legislativo n. 98/2017, quella che prevede l’introduzione del Documento Unico di Circolazione. Ne avevamo già scritto qui.

Dal 4 maggio 2020 sarà dunque possibile il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di proprietà in caso di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà' delle autovetture e dei motocicli, nonché il rilascio del duplicato in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale.