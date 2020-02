La Perugia Timing è certamente uno degli interpreti di maggior prestigio nella misurazione del tempo, e da piccola squadra di appassionati oggi i cronometristi dell’associazione Luigi Burini sono diventati un punto di riferimento nazionale ed internazionale, schierando un team affiatato presente sui campi di gara di tutto il mondo. L’annuale assemblea della Perugia Timing ha riunito come sempre tutto lo staff alla presenza del Presidente della Perugia Timing, Marco Prepi, e di quello federale Gianfranco Ravà.

Servizi a livello mondiale

Nel corso del dibattito sono emerse le principali novità del 2020 che vedrà come sempre la Perugia Timing impegnata al servizio di tutti gli sport con una attenzione particolare al motorismo. Lo staff infatti è sempre attivo all’autodromo di Magione ma anche sul circuito di Misano Adriatico, mentre i principali campionati che vedono impegnati i cronometristi perugini sono il campionato italiano velocità moto e il mondiale Superbike.

Le novità 2020

Proprio in quest’ultima categoria la Perugia Timing è apprezzata per la qualità e la competenza che non comprende solo la rilevazione dei tempi in prova ed in gara ma anche una serie di servizi di supporto come la grafica televisiva e, da quest’anno, l’invio di tutti i dati direttamente alle moto in gara con la visualizzazione delle informazioni direttamente sul display delle moto impegnate in pista. Uno staff numeroso ed altamente preparato che ha comunque bisogno di nuove leve da istruire ed avviare ai servizi sul campo.

Nuovi cronometristi cercasi

La Perugia Timing oggi conta una cinquantina di persone, ma c'è comunque la necessità di ampliare l’organico e istruire nuovi cronometristi per coprire al meglio tutti gli aventi sportivi dove sono chiamati ad operare, dalle gare nazionali a quelle internazionali che spaziano in tutte le discipline sportive, anche se il motorismo rimane l'attività principale e più attiva del gruppo. C'è posto però anche per giovani ingegneri informatici che vogliano cimentarsi nella progettazione di software e sistemi dedicati alla rilevazione del tempo. Per ogni informazione si può visitare il sito www.perugiatiming.com, contattare l'associazione al numero 0753887036, inviare una mail a info@perugiatimng.com.