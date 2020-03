Nuova Peugeot 208 è l'auto dell'anno 2020

Nonostante l’annullamento proprio all’ultim’ora della novantesima edizione del salone dell’auto di Ginevra i sessanta giornalisti delegati ad eleggere l’auto dell’anno hanno comunque svolto il loro compito portando sul gradino più alto del podio la nuova Peugeot 208. Proposta con motorizzazioni termiche o 100% elettrica, la nuova 208, lanciata alla fine del 2019, offre ai suoi futuri Clienti grande libertà di scelta. Il suo design integra i più recenti codici stilistici del Marchio a partire dai proiettori anteriori a LED a 3 artigli, mentre i passaruota scolpiti ed il terzo montante strizzano l’occhio alla leggendaria 205. Il PEUGEOT i-Cockpit® (volante compatto con quadro strumenti rialzato che si legge al di sopra di esso e grande touchscreen a centro plancia) innova con la nuova strumentazione 3D, in grado di esaltare la guida ed aumentare sicurezza e comfort. Un successo, quello della casa del leone, confermato proprio dai clienti: bel 110mila gli automobilisti europei che già l’hanno ordinata (15.000 in Italia). Da sottolineare infine che il 15 per cento del totale degli ordini (16.500 auto) riguarda la versione elettrica. Il trofeo Car of The Year viene assegnato ogni anno al Salone di Ginevra.ed è il premio più ambito del mondo automotive La sua giuria si compone di 60 giornalisti esperti dell’automobile, provenienti da 23 paesi europei.che rappresentano le riviste di maggior prestigio del mondo automotive: Auto dall’Italia, Autocar dalla Gran Bretagna, Autopista dalla Spagna, Autovisie dall’Olanda, L’Automobile Magazine dalla Francia, Stern dalla Germania e Vi Bilägare dalla Svezia. Istituito nel 1964, è anche il premio più importante e longevo del mondo dell'auto.

la Classifica dell'auto dell'anno 2020

1. Peugeot 208 (281 voti); 2. Tesla Model 3 (242 voti) ; 3. Porsche Taycan (222 voti); 4. Renault Clio 211 voti); 5. Ford Puma (209 voti); 6. Toyota Corolla Hybrid (152 voti); 7. Bmw serie 1 (133 voti)