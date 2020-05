Fase 2, ora si può andare all'autolavaggio ma con l'autocertificazione

Per quanti hanno a cura la manutenzione della propria auto, da 4 maggio finalmente una buona notizia: gli autolavaggi hanno riaperto, quindi non sarà più impossibile lavare il proprio mezzo di trasporto. Durante la Fase 1 dell’emergenza, invece, questo non era possibile e alcuni automobilisti che si erano avventurati per la pulizia dell’auto sono stati multati con sanzioni fino a 370 euro.

Il malinteso è nato dal codice ATECO nel quale rientrano anche le attività di autolavaggio, il codice ATECO 45 (categoria manutenzione veicoli): questo genere di attività infatti poteva rimanere sì aperto, ma i cittadini non vi si potevano recare perché lavare l’auto non rientrava nelle “comprovate necessità” da autocertificare. Per questo motivo molti autolavaggi anche a Perugia hanno preferito fettucciare le pompe e le macchine per il lavaggio e rimanere chiusi.

Fase 2, interviene anche l'Associazione dei Lavaggisti: adesso con serenità al lavaggio più vicino

Dal 4 Maggio è scesa in campo però anche l’associazione di categoria Assolavaggisti, ricordando che nella Fase 2 gli automobilisti si possono recare senza problemi presso il lavaggio più prossimo alla propria abitazione, seguendo queste regole:

dovranno percorrere il tragitto più breve

se fermati per un controllo, dovranno giustificare il motivo dello spostamento sul modulo dell'autocerficazione.

Va ricordato, infine, che anche presso gli autolavaggi si devono rispettare le norme vigenti per la sicurezza di tutti, cioè mantenere le distanze di sicurennza e indossare guanti e mascherina.

Ecco gli autolavaggi di Perugia:

Lavaggio Perugia S.A.S

Strada Centova, Ferro Di Cavallo, PG tel 075 500 1253

Autolavaggio da Stefano

Via Gerardo Dottori, snc, 06129 Perugia tel 075 528 9729 web: https://autolavaggiodastefano.business.site/

Autolavaggio La Pineta

Via S. Galigano Rimbocchi, 1, 06125 Perugia tel 351 042 0245 web: https://autolavaggio-la-pineta.business.site/

Lavone Autolavaggio

Via Yuri Gagarin, 06073 Corciano PG tel 342 376 9859 web: https://www.facebook.com/lavonepg/

Ecoline Wash

Via Aldo Capitini, 8, 06073 Corciano tel327 108 5590 web: http://www.quasarvillage.it/shopping/servizi/ecoline-wash/

Minelli Andrea

Via Aldo Manna, 47, 06132 Perugia tel 075 528 9104

Autolavaggio Lungotevere

Via Giuliano Borgioni, 06135 Perugia

Autlovaggio Ramses

Strada dei Loggi, 40, 06135 Perugia PG tel 342 842 2685