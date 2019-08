Car wrapping, ovvero come cambiare look alla vostra auto senza comprarla nuova

Se siete stanchi del colore della vostra auto ma non avete in programma di acquistarne una nuova, questa guida può fare per voi.

Si chiama car wrapping la procedura che consente di rivestire parzialmente o totalmente la carrozzeria di un’auto con una pellicola adesiva termoformabile. Con questa tecnica potrete personalizzare il look della vostra vettura senza dover ricorrere ad una verniciatura eseguita dal carrozziere.

Il car wrapping vi mette a disposizione colorazioni, disegni ed effetti visivi anche diversi rispetto alle classiche vernici. Colorazioni difficili o impossibili da ottenere con una classica verniciatura; l’apprezzatissimo Carbon look (effetto carbonio) o le pellicole in simil-pelle. Insomma, se avete fantasia potete rendere la vostra auto davvero unica.

L’altro aspetto positivo del car wrapping è che le pellicole che vengono utilizzate per questa tecnica hanno anche una funzione di protezione dagli agenti atmosferici, dai sassolini o detriti che possono rovinare la vernice e dalle macchie che si possono formare sulla carrozzeria causate, ad esempio, dalla resine degli alberi o dagli escrementi degli uccelli. Naturalmente, la tecnica del wrapping è applicabile non solo sulle automobili, ma anche su moto, scooter, mobili, cellulari e altro ancora.

Il bello delle pellicole è che possono essere rimosse in qualsiasi momento senza lasciare alcuna traccia sulla carrozzeria, ripristinando rapidamente il colore originale della vettura.

Car wrapping: applicazione delle pellicole

Per eseguire l’applicazione di queste pellicole dci vuole del personale specializzato. Inoltre bisogna sapere che l’applicazione si può effettuare solo su vetture con una carrozzeria in perfette condizioni; la superficie dell'auto non deve avere danni o ammaccature per permettere che l’applicazione venga realizzata senza sbavature.

Se la vettura è stata riverniciata di recente è consigliabile attendere un periodo di tempo di almeno sei mesi prima di procedere al car wrapping, onde evitare una possibile rimozione difficoltosa.

A Perugia, questa tecnica è praticata da:

LOLLOMOTO.COM

Via dell'Industria, 39A, 06135 Ponte San Giovanni tel 075 850 1499 web: www.lollomoto.com/

Grifo Car Snc

Via Leone Maccheroni, 62, 06132 Perugia tel 075 528 9289 web: grifocar.it/contatti.php

Autocarrozzeria

Via Delle Marche 131, loc. Colombella, 06134 Perugia tel 075 603224 web: www.autocarrozzeriagrelli.it/

Infine, la tecnica del car wrapping può essere utilizzata anche solo per proteggere la carrozzeria, applicando pellicole completamente trasparenti, in grado di proteggere la carrozzeria da sassi, graffi e danni alla vernice; pellicole da applicare ad esempio sui fuoristrada.

Car wrapping: lavaggio auto

Per evitare di rovinare la pellicola durante le operazioni di lavaggio dell’auto è consigliabile lavare a mano la vettura. Evitare inoltre l'utilizzo di lance, in particolare quelle ad alta temperatura che potrebbero danneggiare la pellicola adesiva. Questo materiale che può deteriorarsi anche con l'esposizione prolungata al sole.

Car wrapping: costi

Il costo del wrapping varia a seconda del modello di automobile, dei tempi di lavorazione e del materiale utilizzato; in generale per un car wrapping parziale, ad esempio il tetto di un’utilitaria, si parte da circa 350 euro. Un car wrapping totale può, invece, superare anche i 2.000 euro.