Bollo auto 2020, esenzioni per le auto elettriche e ibride: ecco chi ne ha diritto

Sono tante le novità per gli automobilisti apportate dal 2020, come ad esempio l’introduzione del Documento Unico di Circolazione, ma una in particolare riguarda l’odiata tassa del bollo auto.

Infatti, parlando della tassa automobilistica, la prima cosa a cambiare nel 2020 è la modalità di pagamento che dovrà essere effettuata tramite PagoPa, il nuovo sistema on line messo a punto dall’Agenzia delle Entrate. Questa novità non cambia granchè all'utente (fuorché la commissione di 1,50 euro che viene applicata dal sistema).

Bollo auto, sistema PagoPA: cos'è e cosa cambia

PagoPA, spiega il governo sul portale ufficiale, non è una piattaforma dove pagare, bensì "una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata”. Già dal 2019, ad esempio, anche il Comune di Perugia ha adottato questa modalità di riscossione per le rette degli asili nido comunali, nonché la USL Umbria 1 prevede il pagamento dei ticket per le prestazioni sanitarie via portale PagoPA.

Ancora, sulle istruzioni di pagamento si legge: “Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali".

A chi spettano gli sconti sul bollo auto

Oltre alle variazioni sul metodo di pagamento, il 2020 porta anche sconti sul bollo auto. La buona notizia non è però per tutti gli automobilisti. Infatti, uno sconto del 50% è previsto solo per i possessori di auto e moto di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni. Esenzione totale del bollo, invece, per un determinato periodo (a seconda della regione di residenza), per chi acquista un’auto ibrida o un’auto elettrica. Questo per incentivare la progressiva sostituzione del parco auto con vetture non inquinanti, così come anche il Comune di Perugia che ha previsto particolari agevolazioni su ZTL e parcheggi per i possessori di queste auto. A questo link potete verificare le agevolazioni per i veiocoli immatricolati nella Regione Umbria.

Bollo auto, come calcolarlo

Il bollo auto deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Il calcolo dell'importo può essere effettuato sulla pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate o sul sito dell’Aci.