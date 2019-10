Magnifica Renault, la nuova Clio è l'Auto Europa 2020

L'auto Europa 2020 è la NUova Renault Clio. La giuria di esperti dell'Unione Italiana Giornalisti dell'Automobile Con ben 178 voti a favore ha assegnato alla quinta generazione della compatta francese l'ambito riconoscimento che ogni anno premia la migliore vettura prodotta e commercializzata in Europa. Il premio è stato assegnato alla quinta generazione di Clio per le sue qualità in fatto di efficienza dinamica, sicurezza, design, rapporto qualità/prezzo e sostenibilità ambientale.

CLIO è un’icona per Renault: auto francese più venduta di sempre con 15 milioni di unità vendute dal 1990, è diventata il best-seller del Gruppo Renault nel mondo. In Europa è dal 2013 il leader del segmento B. In Italia, secondo mercato per CLIO dopo la Francia, si attesta da anni come l’auto straniera più venduta, seconda assoluta nel 2018.

Basata sull’inedita piattaforma CMF-B dell’Alleanza, con il 100% della componentistica completamente rinnovato, Nuova CLIO presenta un design esterno ancora più moderno ed elegante, con fari Full LED, calandra ampliata, profonde nervature del cofano e 3 nuove tinte carrozzeria.

All'interno assistiamo ad una completa rivoluzione dell’abitacolo, ancor più qualitativo e tecnologico, con uno smart cockpit caratterizzato da una strumentazione digitale di ultima generazione: Driver Display fino a 10’’ e il nuovo sistema multimediale connesso EASY LINK con schermo touch fino a 9.3’’, la superficie più ampia della categoria.

Nuova Clio peraltro è la prima vettura Renault del nuovo piano strategico Drive The Future, proponendo una connessione totale grazie ad una scheda 4G presente a bordo, con il nuovo sistema multimediale EASY LINK, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, che si aggiorna automaticamente e che beneficia della sinergia con Google Search per la ricerca degli indirizzi e con TOM TOM per le informazioni sul traffico. Clio introduce per prima nel segmento B la guida autonoma di livello 2 che lascia all'auto il controllo in determinate situazioni di traffico. Inoltre Nuova CLIO sarà la prima vettura Renault con motorizzazione full hybrid E-TECH, frutto dell’esperienza decennale di Renault nel campo del veicolo elettrico e del know how derivante dalla F.1.Disponibile attualmente con motorizzazioni diesel e benzina (tra cui il nuovissimo 100 tre cilindri turbo da 100 Cv) Clio, nella sua prossima versione ibrida sarà disponibile anche con alimentazione a Gpl. Sul podio del premio giornalistico Auto Europa 2020, alle spalle di Renault Clio, si è piazzata la Volvo V60, in seconda posizione, mentre il terzo gradino del podio è andato alla Peugeot 508.