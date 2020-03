Vendita auto ibride, a Febbraio il 90% in più del 2019, ecco le più scelte

Sempre più italiani scelgono le auto ibride. Sebbene i dati di vendita sulle auto usate in Umbria nel 2019 premino ancora le auto diesel, per quanto riguarda le nuove immatricolazioni le ibride continuano a crescere, e sul piano nazionale nel mese di febbraio sono aumentate addirittura del 90% rispetto allo stesso mese del 2019, con una quota di mercato dell’11%.

Scendendo nel dettaglio, a febbraio sono state immatricolate 18.026 autovetture ibride contro le 9.457 delle stesso periodo dello scorso anno.

Per quanto riguarda i modelli più venduti, in testa alla speciale classifica si posiziona la Ford Puma con 1.914 immatricolazioni. Al secondo posto si trova la nuova Fiat 500 Hybrid che ha appena esordito sul mercato. Terzo gradino del podio per la crossover Toyota CH-R. Il marchio giapponese occupa anche il quarto, sesto e settimo posto della classifica delle auto ibride più vendute in Italia durante il mese di febbraio.

Di seguito la classifica completa:

1. Ford Puma

2. Fiat 500

3. Toyota C-HR

4. Toyota Yaris

5. Suzuki Swift

6. Toyota Corolla

7. Toyota Rav 4

8. Suzuki Ignis

9. Range Rover Evoque

10. Audi A4

