Fat bike, ecco perché si notano e hanno tanto successo

Sicuramente un osservatore attento le avrà notate in giro in città: sono le fat bike, biciclette dalle ruote “ripiene”, sembrano appunto “ingrassate”, come dice letteralmente la parola in inglese.

Le fat bike sono uno step successivo rispetto alle classiche mountain bike e si distinguono appunto per le ruote con pneumatici e cerchi molto larghi. La caratteristica di queste speciali biciclette consente di utilizzare pressioni minori negli pneumatici per avere una maggiore tenuta su terreni difficili.

Queste speciali bike sono nate negli anni '80 e arrivate poi sul mercato a partire dal 2005.

Fat bike: perché sono diventate così famose?

Lo spunto che ha dato vita alle fat bike è quello di superare i limiti delle tradizionali mountain bike e poter affrontare terreni particolarmente difficili dove le classiche mtb arrancano. La sezione maggiorata dello pneumatico consente un’ottima aderenza e la bassa pressione permette di affrontare facilmente superfici morbide (come neve, fango o sabbia) o particolarmente sconnesse, come i greti dei fiumi.

Inoltre queste biciclette risultano facili da controllare, con l’ampia superficie di appoggio sul terreno che garantisce un’elevata stabilità anche sui percorsi più accidentati.

Grazie alle loro caratteristiche, le fat bike sono adatte sia ai principianti, sia ai più esperti e anche il peso, nonostante le apparenze, non è molto differente da una normale mountain bike. Sul mercato si trovano infatti anche modelli che pesano meno di 10 KG.

Punti critici

Tra i punti a sfavore delle fat bike va notato che il grande attrito delle gomme sul terreno rende difficoltoso percorrere grandi salite, lunghe distanze o raggiungere velocità elevate.

Per quanto riguarda i vari modelli disponibili sul mercato, è oggi possibile trovare prodotti per tutte le tasche, con fatbike anche ammortizzate o dotate di pedalata assistita.

La fat bike è certamente ideale per percorrere i tanti percorsi selvaggi nelle colline intorno Perugia, ecco i rivenditori presso cui potete trovare questo tipo di bicicliette:

Powerbikes

Via Settevalli, 11, 06129 Perugia tel075 697 5311 web: www.powerbikes.it/

Racing Bikes

Via del Sottopasso, 7, 06089 Torgiano tel 075 599 7253 web: www.racingbikes-perugia.net/

Testi Cicli

Str. Trasimeno Ovest, 287/289, 06132 Perugia tel 075 517 2123 web: www.testicicli.it/

Maté Bicycles

Via Case Sparse di Magione, 47/C, 06063 Magione tel 075 840299 web: www.matebicycles.com/

Ciclismo Sport

Via Settevalli, 193, 06129 Perugia tel 075 505 2531 web: www.ciclismosport.com/about.aspx

Decathlon Perugia

via Trattati di Roma, 06132 Perugia 075 798 3505 web: www.decathlon.it/