Collestrada, arriva il release point del car-sharing ecologico by Romeoauto

Grazie alla partnership stretta tra la concessionaria Romeoauto, Base Ald Automotive e il Centro Commerciale Collestrada, silenziose e rispettose dell’ambiente, le auto elettriche sono arrivate a Collestrada. Il nuovo release point inaugurato a Collestrada per il car sharing 100% elettrico si va ad integrare con le altre aree di release presenti a Perugia in centro storico e a Pian di Massiano in piazzale Umbria Jazz. Si potrà così prendere o lasciare una Renault Zoe, utilizzando l’app Popmove, e muoversi in tutta facilità. Per i primi 100 utenti che raggiungeranno Collestrada con il servizio car sharing sono disponibili 100 gift card del valore di 10 euro ciascuna da usare per acquisti nei negozi all’interno del centro commerciale.

“Stiamo lavorando per aumentare la flotta di vetture – ha spiegato Michele Saldi, titolare di Romeoauto – e i release point, perché crediamo che una regione come l’Umbria, cuore verde d’Italia, debba aprirsi sempre più alla mobilità elettrica. Ci sono tariffe orarie, giornaliere, fine-settimanali e settimanali, e molti sono i vantaggi nell’uso di un veicolo elettrico, che ormai riesce a percorrere anche 300 chilometri in autonomia. Essendo elettriche, poi, le auto possono circolare liberamente nelle zone a traffico limitato e usufruire gratuitamente dei parcheggi a strisce blu”.

Il nuovo release point di Collestrada si trova all’ingresso del parcheggio raso terra, in prossimità della dog area Scondinzolandia.

Il centro commerciale Collestrada vuol dare così alla propria clientela un sevizio attuale in piena armonia con il rispetto dell’ambiente.