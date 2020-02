Citroën C5 aircross diventa ibrido plug in

Il termine ‘ibrido’ è ormai una parola chiave nell'universo dell’auto. Alla base di questa definizione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito una precisa classificazione delle diverse tipologie di veicoli ibridi, con una circolare dello scorso 3 dicembre 2019. In sostanza, sono stati introdotti tre Gruppi che indicano il livello di emissioni di CO2 dei veicoli ibridi: Gruppo 1 ≤ 60 g/km (veicoli ibridi plug-in), Gruppo 2 tra 61 e 95 g/km (veicoli ibridi standard), Gruppo 3 ≥ 95 g/km (veicoli ibridi senza ricarica esterna, noti commercialmente come “Micro hybrid” e “Mild hybrid”). Tra questi, il veicolo ibrido con la spina per la ricarica esterna (classificato come “ibrido plug-in”) è quello che consente un minor impatto ambientale.

Si ricarica con la spina

In base a questa classificazione, la tecnologia Hybrid plug-in, con ricarica esterna, di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid risulta fondamentale per garantire i suoi 32 g/kmii con cui le emissioni di CO2 si assestano nel primo gruppo definito dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto. Quello, con il tetto fissato a 60 g/km di CO2, che offre la possibilità di beneficiare di interessanti incentivi statali, pari a 1.500 euro oppure 2.500 euro in caso di rottamazione. SUV C5 Aircross Hybrid, con un’autonomia di 55 kmi in modalità elettrica, emissioni di CO2 a partire da 32 g/kmii e consumi a partire da 1,4 l/100 km in ciclo WLTP, rappresenta una nuova fase nella transizione energetica di Citroën, proponendo una motorizzazione ibrida plug-in che unisce tecnologia e costo di utilizzo competitivo.

Le diverse soluzioni d'acquisto

Per soddisfare le esigenze di una clientela diversificata, il SUV Citroën C5 Aircross Hybrid offre varie forme di acquisto, di finanziamento e di utilizzo. Per quanto riguarda l’acquisto, il prezzo in promozione di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid è pari a 34.550 euro, grazie all’Ecobonus Citroën di 7.000 euro sul prezzo di listino, comprensivo di Ecobonus statale. Sulla versione FEEL di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid, è disponibile la formula di finanziamento con SIMPLYDRIVEPRIME, della durata di 36 mesi e 30.000 chilometri, che prevede, il versamento di un anticipo di 6.500 euro e il pagamento di 35 rate mensili da 249 euro (TAN 4,99% TAEG 5,92%), ed il Valore Futuro Garantito da 22.415€.