Auto elettriche e ibride, crescita esponenziale: tante anche a Perugia

Sono sempre di più gli automobilisti italiani che scelgono di acquistare un'auto elettrica oppure ibrida. Lo confermano i dati che emergono da un'analisi dell'Unione europea delle cooperative Uecoop sulle immatricolazioni in Italia: negli ultimi 5 anni la stima è quadruplicata (+362%) e solo nell'ultimo anno c'è stato un incremento del 37,6%. Le immatricolazioni di auto ibride ed elettriche nel 2019 sono state quasi 127mila, numeri che segnalano una sempre più rapida transizione verso una mobilità sostenibile sia nel trasporto domestico che in quello commerciale e nelle attività di servizi.

Anche a Perugia le vendite della “green car” sono in netto aumento, favorite anche dai benefit e agevolazioni concesse dal Comune di Perugia per chi circola con questo tipo di vetture. Basti pensare che anche il primo servizio cittadino di car-sharing si avvale di questo genere di automobili.

"Ormai in diverse gare d'appalto si prevedono punteggi aggiuntivi per chi usa mezzi di trasporto a basso impatto inquinante - dichiarano i rappresentanti di Uecoop - Ma la nuova mobilità comporta investimenti che per una piccola azienda o per una famiglia possono essere difficili da affrontare per questo è necessario stanziare risorse per incentivare la transizione green. Il freno principale ai mezzi ibridi ed elettrici è il loro maggior costo rispetto a quelli a benzina e diesel e per quelli totalmente elettrici un'ulteriore difficoltà è legata alla mancanza di un'estesa e capillare rete di colonnine di ricarica, un problema non indifferente se si usa il mezzo per fare consegne, trasportare persone o spostarsi con frequenza nello stesso giorno su tragitti più o meno lunghi".