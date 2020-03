Mazda MX-30, arriva la prima elettrica made in Japan

Le prime consegne della nuova Mazda cento per cento elettrica, la MX-30, sono previste a settembre, ma la filiale italiana del marchio giapponese ha già diffuso i prezzi e i relativi allestimenti. La MX 30 aggiunge tre nuovi allestimenti che vanno ad arricchire l’offerta dopo l’introduzione della prima versione esclusiva Launch Edition. La nuova Mazda MX-30 è la prima vettura completamente elettrica nella gamma Mazda. È equipaggiata con l’unità e-Skyactiv, dotata di motore sincrono in CA e una batteria agli ioni di litio da 35,5 kWh. Dotata di trazione anteriore, la MX-30 eroga una potenza massima di 105 kW/143 CV e una coppia massima di 265 Nm. Con un consumo di 19 kWh/100 km (WLTP combinato), la MX-30 ha una autonomia, secondo il ciclo WLTP, di 200 km nel ciclo combinato che diventano 262 Km nel ciclo urbano. Due le opzioni di ricarica: standard con alimentazione in CA o rapida con alimentazione in CC. La ricarica in CC è progettata per soddisfare gli standard del sistema di ricarica Combo da 125A, mentre la ricarica in CA supporta in ingresso fino a 6,6 kW. Tutte le nuove versioni – Executive, Exceed ed Exclusive – offrono la massima sicurezza, equipaggiate con i più moderni sistemi di assistenza alla guida i-Activsense tra cui il nuovo Turn-Across Traffic (frenata di emergenza in caso di pericolo negli incroci), l’Emergency Lane Keeping con Road Assist e Blind Spot Assist per il mantenimento della carreggiata, il Cruise Control Adattivo con controllo della distanza di sicurezza, i fari anteriori Full LED con controllo automatico degli abbaglianti, il sistema di monitoraggio posteriore del veicolo e il riconoscimento della stanchezza del guidatore. Troviamo, inoltre, di serie, un cavo per la ricarica da casa e uno per la ricarica tramite le colonnine pubbliche. I prezzi di listino della Mazda MX-30 partono da 34.900 Euro della versione Executive fino a 39.350 Euro della versione Exclusive. In quanto veicolo puramente elettrico, la MX-30 gode degli incentivi statali previsti per tali vetture (4.000 Euro che salgono a 6.000 Euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro1, 2, 3, 4) a cui si possono aggiungere gli incentivi locali ove previsti. Per saperne di più vititare la concessionaria Mazda di Perugia Romeo Auto oppure sul sito www.romeoauto.it

