Full electric, ora anche la Mini viaggia a zero emissioni

La transizione verso la mobilità elettrica sta coinvolgendo tutte le Case automobilistiche, ed ormai ogni marchio propone un suo modello a zero emissioni. L’ultima arrivata è la Mini Full Electric, un’auto che combina la mobilità sostenibile con il divertimento di guida, il design espressivo e l’unicità dello stile tipico di Mini. La propulsione elettrica esalta ancor più il carattere sportivo e dinamico offrendo immediatamente il massimo della coppia, con una performance da 0 a 60 km / h in soli 3,9 secondi e da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi, senza ritardi e senza interruzioni dovute al cambio.

Agile e scattante

Il motore elettrico, essendo più piccolo e anche significativamente più leggero di un motore a combustione, contribuisce ad una ottimale distribuzione del dei pesi. Insieme al baricentro più basso, il motore conferisce maneggevolezza e agilità, offrendo prestazioni esaltanti e rendendolo facile da controllare anche in curva e ad alta velocità. Inoltre, la Nuova Mini full electric offre una tenuta di strada estremamente sicura, anche grazie alla posizione della batteria ad alta tensione che è posizionata nella parte più bassa del veicolo tra i sedili anteriori e sotto i sedili posteriori. Questa soluzione non sacrifica lo spazio del bagagliaio rispetto alle versioni del modello ad alimentazione convenzionale, l’unica differenza consiste nel corpo vettura più alto di circa 18 millimetri.

Tanta potenza

La potenza erogata dal motore da 135 kW / 184 CV, la trazione anteriore e l’innovativo sistema di trazione con sistema di controllo dello slittamento delle ruote anteriori conferiscono alla Nuova Mini full electric un vero e proprio “go-kart feeling”, in particolare nel traffico urbano e una spinta poderosa ad ogni movimento del pedale dell’acceleratore. La Mini full electric consente al conducente di adattare l’impostazione del veicolo alla condizioni stradali e alle proprie preferenze personali.

Quattro modalità di guida

La Mini full electric offre quattro modalità di guida selezionabili tramite un interruttore posizionato a destra dell’unità di avvio / arresto. La modalità Sport differisce dall’impostazione MID, con una curva di Le caratteristiche di guida orientate al comfort dell’impostazione MID sono anche attive in modalità green, così come nella nuova modalità green + appositamente configurata. Inoltre, il sistema di guida in queste ultime due modalità è orientato alla massima efficienza. Nella modalità green +, le funzioni comfort aggiuntive come riscaldamento, aria condizionata e riscaldamento del sedile sono limitate o disattivate per aumentare l’autonomia del veicolo.sterzata caratteristica più diretta e una risposta particolarmente spontanea del sistema di guida.

Si guida con un solo pedale

La Mini full electric può essere guidata quasi interamente con un solo piede, sia per accelerare che per frenare. Si tratta del cosiddetto one-pedal feeling. In particolare, nel traffico urbano, il veicolo decelera sensibilmente non appena il guidatore rimuove il piede dall’acceleratore. Il motore elettrico svolge la funzione di generatore, trasformando l’energia cinetica in energia elettrica, che a sua volta viene reimmessa nella batteria ad alta tensione.

Autonomia e prezzi

La batteria da 32,6 Kw offre un’autonomia variabile tra i 235 e i 270 Km, la ricarica può essere effettuata sia allacciandosi ad un normale presa casalinga, sia ad una colonnina stradale. Il prezzo della Mini full electric nella versione S, comprensivo di incentivi statali in caso di rottamazione, è di 27.900 euro.

Sostieni PerugiaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PerugiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery