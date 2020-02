Koleos, il Suv alto di gamma di Renault si rifà il trucco

Il primo approccio con nuovo Renault Koleos è stato in uno scenario suggestivo e inusuale, la cave di Marmo di Carrara, dove il suv francese nella sua versione 4x4 ha evidenziato tutte le sue doti di trazione e stabilità, percorrendo strade particolarmente sconnesse dove l’integrale ha svolto egregiamente il suo dovere. Con un’altezza da terra di 19 Cm Koleos si arrampica senza difficoltà grazie anche ad una eccellente coppia ai regimi più bassi che garantisce sempre una trazione potente ed immediata. Su strada invece la guida è fluida e rilassante, sia sul misto, dove l’inserimento in curva è sempre preciso, sia nei percorsi autostradali dove emerge la potenza del propulsore.

E' il momento dei Suv

Il mondo dei Suv, compatti o grandi che siano, resta in testa alle classifiche di gradimento degli automobilisti. E se i compatti oggi vanno per la maggiore anche quelli di dimensioni più grandi sono altrettanto richiesti come ad esempio questa Renault Koleos che, con una lunghezza di 4 metri e 67 si presenta come un Suv dalle dimensioni importanti potendo contare su una linea decisa, silhouette elegante e aspetto muscoloso.

Linea e Motori rinnovati, e non paga l'ecotassa

Lanciato nel 2016 oggi Koleos si rinnova non solo nello stile ma anche nei contenuti, proponendo un frontale più distintivo, fari fendinebbia più evidenziati e nuovi ski più imponenti. Oltre che nel design le novità più importanti sono sotto il cofano dove trovano posto due nuovi motori della recente generazione Blue Dci dotati delle ultime tecnologie anti-inquinamento e, in particolare, di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) considerato come il più performante per il post-trattamento degli ossidi di azoto (NOx) che abbatte le emissioni di particolati fini senza alcun impatto a livello di prestazioni. Infatti, grazie a questa tecnologia Nuovo Koleos non rientra tra le auto che pagheranno l’EcoTassa governativa. Nel dettaglio troviamo il Blue dCi 150 X-Tronic, perfetto per sua la versatilità e la sua efficienza adatta in ogni circostanza. Proposto con 2 ruote motrici (trazione anteriore), questo turbo diesel da 150 Cv emette solo 143gr. di CO2/km. C’è poi il più potente Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i: un motore offre una performance e un piacere di guida di primo piano. Dotato di trasmissione integrale, si limita a 150 gr. di CO2/km.

Nuovo Cambio X Tronic

L’altra novità importante riguarda il cambio, una trasmissione automatica X-Tronic di ultima generazione che consente di migliorare sia i consumi che il piacere di guida rispetto alla trasmissione automatica tradizionale. Diverse le modalità di guida: trazione anteriore (4x2) si esercita solo sulle ruote anteriori indipendentemente dalle condizioni di aderenza, con conseguente riduzione dei consumi; Modalità Auto (4x4) con la ripartizione della coppia tra assale anteriore e posteriore, gestita automaticamente dall’elettronica di bordo a seconda delle condizioni di guida e di aderenza. In Modalità Lock (4x4) il differenziale posteriore è bloccato e garantisce una ripartizione 50/50 della coppia tra ruote anteriori e posteriori.

Comfort da prima classe

A bordo il comfort è da prima classe con i sedili anteriori decisamente comodi, dotati di numerose regolazioni e anche di riscaldamento, ventilazione e massaggio per il conducente. Il sistema multimediale e di navigazione R-LINK 2 viene proposto in due formati di display: orizzontale da 7” o verticale da 8,7”. Compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, la funzione di Smartphone Replication sullo schermo si attiva anche in modalità verticale per facilitare la lettura, con una visualizzazione Apple CarPlay a schermo intero. Nuovo Koleos dispone di una funzione di riconoscimento vocale tramite un comando di attivazione presente sul volante, per gestire la navigazione, la telefonia, le App, la lettura delle e-mail e la radio. Sotto il profilo della sicurezza invece nuovo Koleos può contare su una dotazione completa di dispositivi di assistenza alla guida: l’allerta di superamento della linea di carreggiata, il sensore di angolo morto, il riconoscimento della segnaletica stradale, la commutazione automatica degli abbaglianti/anabbaglianti, il parcheggio mani libere Easy Park Assist. La gamma dei dispositivi prevede anche l’Adaptive Cruise Control (di serie su Initiale Paris) il sistema di rilevamento della stanchezza. Infine, il dispositivo di frenata attiva di emergenza che comprende la nuova funzione di riconoscimento pedoni.

Allestimenti e prezzi

Nuovo Koleos propone tre equipaggiamenti: Business, Executive e Initiale Paris. Tutti i livelli hanno la doppia proposta di motorizzazioni: Blue dCi 150 X-Tronic e Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i. Per i prezzi si parte dai 35.300 euro dell’allestimenti business e motore 150 Cv per arrivare ai 46.350 euro della versione top, la Initiale Paris, con motore 190 Cv.

Gallery