Inaugurato a collestrada il nuovo punto Car Sharing 100% elettrico: Card da 10 euro per i primi 100 utenti

Il car sharing 100% elettrico può contare ora su un nuovo punto prendi e rilascia oltre a quelli già presenti in città (in Piazzale Umbria Jazz, a Pian di Massiano e in centro storico). E’ stato istituito a Collestrada, grazie alla collaborazione tra concessionaria Romeoauto, Base Ald Automotive e centro commerciale. Michele Saldi, titolare di Romeoauto, crede nella mobilità elettrica, soprattutto in una regione come l'Umbria, e spiega che si sta lavorando per far sì che questo servizio sia sempre più disponibile e utilizzato.

Per utilizzarlo basta scaricare l'app “Popmove” e si può prendere e lasciare una Renault Zoe, silenziosa e rispettosa dell'ambiente, tramite tariffe orarie, giornaliere, fine-settimanali e settimanali, godendo di vantaggi quali: un'autonomia fino a 300 chilometri, circolare liberamente nelle zone a traffico limitato e usufruire gratuitamente dei parcheggi a strisce blu. Inoltre, la direzione del centro commerciale consegnerà ai primi cento che hanno usufruito del servizio cento gift card dal valore di 10 euro da spendere per acquisti all'interno dello stesso centro commerciale.