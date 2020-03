Camep, la passione per le auto e moto d’epoca

Un programma ricco e articolato quello presentato dal Camep, club auto e moto d’epoca perugino, che nell’assemblea di sabato 29 febbraio ha presentato il bilancio del 2019 confermando un eccellente stato di salute sotto il profilo della gestione amministrativa, svelando poi il calendario delle manifestazioni 2020 che vedrà come sempre protagoniste le auto e le moto d’epoca. Guidato dal presidente Ugo Amodeo, che peraltro si avvale di un consiglio direttivo particolarmente efficiente ed organizzato, il club è tra i più attivi in Umbria, conta oltre 600 soci, ed ha come scopo principale la conservazione e la valorizzazione dei mezzi d’epoca sia attraverso il puro collezionismo, con l’elaborazione delle pratiche di certificazione delle auto storiche, ma anche con diverse iniziative che coinvolgono non solo gli appassionati ma anche il territorio.

Si inizia il 29 marzo con Perugia Storica

E proprio la città di Perugia sarà protagonista del primo evento dell’anno domenica 29 marzo con la terza edizione di Perugia Storica, una vera e propria sida di abilità con le auto e moto d’epoca che coinvolgerà i cinque rioni della città ma anche il territorio circostante. Dall’8 al 10 maggio sarà poi la volta della ormai tradizionale Coppa della Perugina, evento rievocativo della grande gara automobilistiche che si corse a Perugia dal 1924 al 1927. Per l’edizione 2020 sono attesi oltre 120 equipaggi provenienti dall ‘Italia e dall’estero con un programma decisamente ricco che coinvolgerà non solo la città di Perugia ma anche Gubbio, Foligno e Norcia. Le due ruote invece saranno protagoniste il 15 giugno con la rievocazione dei circuiti di Perugia e del Trasimeno. Il 7 settembre invece le spyder e le cabrio d’epoca saranno protagoniste della consueta “Via col vento” manifestazione che abbina un giro turistico e prove di precisione con una regata velica sul Trasimeno in collaborazione con il Club velico di Passignano. L’ultima manifestazione dell’anno è poi in programma l’11 ottobre con il Trofeo Giorgio Lungarotti, auto storiche tra i vigneti. Non mancheranno poi presenze del club alle fiere più importanti di settore, quella di Padova e Milano auto classica. Per saperne di più: www.camep.it