Nuova Clio, Perugiatoday.it ha testato la quinta generazione della compatta Renault: le novità e le caratteristiche

Con oltre 15 milioni di unità Renault Clio è l’auto francese più venduta al mondo. Quattro generazioni di successo che di volta in volta hanno introdotto innovazioni significative e che oggi, con la quinta edizione di questo best seller, fa un passo avanti importante. Una piccola grande rivoluzione per nuova Clio che parla di modernità e di futuro, un’auto che introduce elementi unici sotto il profilo del comfort, della sicurezza e della connettività. Uno stile inconfondibile, che richiama il design della versione precedente , elegante e sportivo al tempo stesso e che guadagna in espressività. Su nuova Clio cambiano le dimensioni, l’auto è leggermente più corta, ma vanta una migliore abitabilità, ma anche più bassa a tutto favore di un maggiore equilibrio e dinamicità su strada.

La qualità e l'ergonomia del posto di guida si percepiscono immediatamente. Il nuovissimo “Smart Cockpit” di Nuova Clio è orientato verso il conducente e incorpora numerose tecnologie. Elemento chiave dello “Smart Cockpit” è il display multimediale 9,3 pollici è il più grande mai realizzato da Renault. Questo tablet verticale leggermente ricurvo, ingrandisce visivamente la plancia, conferisce grande modernità all'abitacolo e migliora la leggibilità dello schermo. Il nuovo sistema connesso Easy Link, offre in maniera semplificata tutte le prestazioni multimediali, di navigazione e di infotainment e oltre alle regolazioni Multi Sense. Nuova Clio è sempre connessa grazie ad un modulo sim 4 G che consente gli aggiornamenti automatici delle mappe ma anche le informazioni sul traffico in tempo reale.

Numerosi i sistemi di assistenza alla guida come la frenata d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti o il sistema di mantenimento di corsia che, abbinato al cruise control adattivo, che mantiene costante la distanza dal veicolo che precede, e che, con le mani sul volante, introduce di fatto al guida autonoma di livello 2. Il primo contatto con nuova Clio ci ha permesso di capirne a fondo il carattere. Comoda e con un ottimo assetto di guida, quello che impressiona positivamente è il comfort di marcia e l’ottima insonorizzazione. Lo sterzo è sempre morbido e preciso e soprattutto si apprezza sui percorsi ricchi di curve dove si percepisce un assetto che trasmette controllo e sicurezza.

Davvero ottima la frenata che, grazie anche ai dischi posteriori, è sempre potente e ben bilanciata. Il motore turbo diesel Dci 115 Cv si distingue per una rumorosità contenuta e spinge bene già ai regimi più bassi con un’ottima accelerazione grazie anche alla buona rapportatura del cambio a sei velocità. La nuova Clio trasmette una bella sensazione di sicurezza, si guida con facilità e l'inserimento in curva è sempre preciso con una percorrenza lineare. Otre alla motorizzazione diesel da 115 Cv la nuova Clio è disponibile con il turbo diesel da 85 CV, mentre le motorizzazioni a benzina partono dal TCe 65 cavalli, adatto anche ai neo patentati, mentre nel 2020 arriverà la versione full hybrid. Prezzi decisamente interessanti a partire da 14.400 euro per l'allestimento Life con il benzina da 65 Cv mentre per il diesel da 85 Cv in allestimento Zen si parte da 19.050 euro.