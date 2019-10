Renault Twingo, vero spirito urbano? L'abbiamo provata per le strade di Perugia: sbarazzina e molto city

Compatta e moderna, comoda per quatto e soprattutto agile in città grazie ad angolo di sterzo imbattibile - merito del motore posteriore - elegante e ben accessoriata. Renault Twingo nella sua ultima versione diventa ancora più accattivante , introducendo una serie di novità piccole ma importanti che la rendono più attuale ed elegante come le nuove luci diurne a led ora a forma di C intorno ai fari, una piccola presa d'aria aggiuntiva sul lato sinistro per migliorare il raffreddamento del motore, paraurti ridisegnati e interni ancora più curati dove spicca il display centrale da sette pollici che utilizza il nuovo sistema easy link che però non integra il navigatore, funzione che comunque è disponibile attraverso il cellulare grazie all’integrazione completa di Apple CarPlay e Android Auto.

La Twingo si muove bene nelle strette vie del centro dove riesce a sgattaiolare sempre con agilità sfruttando la sua notevole maneggevolezza, e in caso di partenze in salita niente paura, tutto è più facile grazie al comodo sistema di assistenza che mantiene ferma l'auto per qualche secondo. Il cambio a cinque rapporti ha un'ottima manovrabilità e consente di svicolare con rapidità nel traffico. Il motore 3 cilindri da 65 Cv (adatto quindi anche ai neo patentati) ha uno scatto interessante grazie anche ad una buona coppia di 95 Nm, anche se per renderlo scattante è necessario salire fino a 4000 giri. In tutto questo i consumi sono assolutamente interessanti, e nell'uso quotidiano si attestano tranquillamente sui 18 Km a litro.

Pur essendo essenzialmente una cittadina la nuova Twingo si comporta benissimo anche nei trasferimenti extra urbani dove, soprattutto sulle strade ricche di curve, si apprezzano ancor più le doti di maneggevolezza. Ma anche in autostrada si comporta bene. Si viaggia tranquillamente a 130 Km/h con una rumorosità più che accettabile e consumi assai contenuti. Sotto il profilo delle dotazioni, oltre al già citato sistema easy link, su nuova Twingo è disponibile anche la versione open air con il tetto in tela che si apre elettricamente. Per le motorizzazioni invece, oltre al 65 Cv, c'è anche la più scattante motorizzazione da 95 Cv.

Una compatta tuttofare questa Twingo, un'auto dal look giovane, ben accessoriata ideale per la città ma anche per i trasferimenti a medio raggio, dotata di un buon bagagliaio con una capienza iniziale di 219 litri che diventano 980 con i sedili posteriori reclinati, una piccola grande cittadina adatta ad un pubblico femminile ma anche a quello giovane. I prezzi? Il listino parte da 11.450 euro per la 65 Cv allestimento Duel per arrivare bad un massimo di 15.850 euro per l'allestimento Intens da 95 cavalli con cambio automatico EDC.