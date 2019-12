Abbiamo provato la nuova Dacia Duster TCe 100: motore di qualità, costi e consumi

Dacia Duster è l'auto che ha rivoluzionato il mercato dei Suv proponendo un prodotto dallo stile essenziale e dal design gradevole, un'altezza da terra importante e qualità costruttiva di prim'ordine grazie alla tecnologia di casa Renault. Giunto alla seconda generazione Duster propone oggi una novità decisamente interessante con l'adozione di un nuovo motore benzina tre cilindri turbo da 100 Cv, un motore di nuova generazione che introduce miglioramenti significativi a livello di consumi e di prestazioni:

Più brio e consumi ridotti - Il nuovo propulsore TCe 100 (lo stesso che equipaggia nuova Clio) fa registrare infatti una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 e del consumo del carburante rispetto al 1600 da 115 Cv che va a sostituire, posizionandosi come primo motore benzina in gamma. Su strada questa nuova motorizzazione si apprezza soprattutto per la silenziosità di marcia e per la risposta fluida che consente di ottenere un ottimo spunto e una eccellente fluidità di utilizzo sia sui percorsi extraurbani sia nell'uso autostradale, dove si raggiunge rapidamente la velocità di crociera senza avvertire alcun affaticamento. Il nuovo motore, associato a una trasmissione manuale 5 rapporti, offre una versatilità di guida maggiore rispetto al vecchio 1.6 SCe che va a sostituire. .

Potente e versatile - Con una potenza di 100cv (74 kW) e una coppia di 160 Nm, vanta un miglior rendimento energetico e una maggiore reattività grazie al turbo. Questo motore garantisce inoltre un piacere di guida ottimale grazie alla coppia superiore che si manifesta per un range di giri maggiore, fin dai bassi regimi, per riprese più vivaci.

Una gamma 100 per 100 turbo, e arriva anche il gpl - Il nuovo Tce 1000 benzina turbo, disponibile su tutti gli allestimenti, solo nella versione a due ruote motrici, si affianca alla motorizzazione benzina 1300, da 130 e 150 Cv proponendo così nella gamma Duster un'offerta di motori a benzina esclusivamente turbo.

A partire da inizio 2020 infine su questo motore TCe 100 sarà disponibile anche l’alimentazione GPL. I prezzi di Duster Tce 100 partono dai 12.200 euro dell'allestimento Access ai 17.100 euro della serie speciale Techroad.