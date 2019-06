Neopatentati, ecco le regole da seguire per i primi tre anni di patente di guida

Se avete conseguito una patente di guida di categoria A, A2, B o B1 da meno di 3 anni, allora per il Codice della Strada italiano rientrate nella categoria dei neopatentati. Per questo motivo dovete attenervi a una serie di limitazioni e di regole particolari. Vediamo quali sono.

Neopatentati: limiti di velocità

Per quanto riguarda le varie limitazioni, iniziamo dalla velocità; in base all’articolo 117 del Codice della Strada, i neopatentati non possono superare i 100 km/h sulle autostrade e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

Neopatentati: punti patente

Se un neopatentato commette una violazione con perdita di punti della patente, nel suo caso è prevista una decurtazione doppia rispetto ai normali automobilisti. Esistono, inoltre, anche differenze per quanto riguarda il bonus punti; il neopatentato che non commette alcuna infrazione per un anno viene premiato con un solo punto bonus e non con 2 come per gli automobilisti più esperti.

Queste limitazioni (velocità e punti) sono valide dal giorno del conseguimento della patente e durano per 3 anni.

Neopatentati: quali auto possono guidare

I neopatentati non possono guidare da subito tutti i tipi di vetture. Un’auto, per essere guidata da un neopatentato, deve infatti avere un rapporto KW/tara minore o uguale a 55. Questo dato è riportato sul libretto di circolazione nelle vetture immatricolate a partire da ottobre 2007.

Inoltre è anche previsto un limite di potenza che deve essere minore o uguale a 70 KW (95 CV). Queste limitazioni valgono per 12 mesi dal conseguimento della patente di guida.

Neopatentati: limite alcolemico

Concludiamo la nostra rassegna delle limitazioni per i neopatentati con le norme che riguardano il tasso alcolemico. Per i primi 3 anni di patente il limite alcolemico per i neopatentati deve essere pari a zero. Non vale, quindi, il limite di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue come soglia massima prevista per tutti gli automobilisti.

Se avete commesso delle infrazioni che comportano la sospensione o revoca della patente, ecco dove potete frequentare dei corsi di recupero per i punti nella città di Perugia:

Autoscuola Elce

Viale Orazio Antinori, 42, 06123 Perugia PG tel 393 330 8539 web: www.autoscuolaelce.com/

Autoscuola Sport

Corso Cavour, 101, 06121 Perugia PG tel 075 573 6067 web: www.autoscuolasportperugia.com/

Autoscuola Bellafante

Via Ruggero D'Andreotto, 5, 06124 Perugia PG tel 075 572 3619 web: www.autoscuolabellafante.it/

Autoscuola Sprint Snc

Via Annibale Vecchi, 92, 06123 Comune di Perugia PG tel 075 41616 web: www.autoscuolesprint.com/

Autoscuola Grifo

Via Martiri dei Lager, 13, 06128 Perugia PG tel 075 501 0390 web: www.autoscuolagrifo.net/

Autoscuola Nicolini

Via G. Galilei 23, (Zona Pallotta), Perugia tel 075 31939 web: www.autoscuolanicolini.it/

Autoscuola Mantignana

Via Leonardo Da Vinci, 20, 06073 Mantignana tel 075 605 9417 web: www.autoscuolamantignana.it/

Driver Autoscuola Snc

Via Giuseppe di Vittorio, 112, 06073 Chiugiana tel 075 517 0410 web: driver-autoscuola-snc-di-montecucco-michele-e-c.business.site/

Autoscuola Vigilanzi

Via della Scuola, 96, 06135 Perugia tel 075 394768 web: www.autoscuolevigilanzi.it/