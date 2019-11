Moto elettriche, prestazioni al top: ecco le migliori sul mercato nel 2019

Forse non sarà il sogno degli appassionati di velocità, ma anche le moto elettriche hanno raggiunto performance velocistiche notevoli. Per questo motivo, dopo aver visto i migliori scooter elettrici sul mercato, vediamo oggi quali sono le migliori moto alimentate a batteria attualmente disponibili.

Il panorama comprende modelli sportivi, naked e da cross adatti a tutte le esigenze. Moto dal look curato e con autonomia fino a 400 chilometri.

Modelli che vantano anche interessanti prestazioni con velocità massima fino a 240 Km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in tre secondi.

Energica Eva Ribelle

Iniziamo la nostra rassegna dall’italiana Energica Eva Ribelle, la prima 100% streetfighter elettrica. Una moto dal look aggressivo e dalle interessanti prestazioni, con una potenza di 107 KW, una coppia di 215 NM ed una velocità massima di 200 Km/h. Non dimentichiamo l’autonomia di 400 km in uso urbano ed il prezzo a partire da 27.990 euro. Per testare questa moto è necessario prentorsi attraverso il sito https://www.energicamotor.com/it/myelectricdeal/

Energica Ego

Da Energica arriva anche la Ego, una moto elettrica ad elevate prestazioni con una velocità massima di 240 Km/h. Citiamo, inoltre, la versione Ego+ dotata di una batteria da 21,5 kW derivata dall’esperienza racing. Ricordiamo, infine, il prezzo a partire da 23.990 euro e l’autonomia: fino a 400 km in modalità urbana, 230 km in guida combinata e 180 km in guida sostenuta.

Harley-Davidson LiveWire

Proseguiamo con l’Harley-Davidson LiveWire, una naked elettrica con un prezzo di listino a partire da 34.200 euro. Moto in grado di scattare da 0 a 100 Km/h in tre secondi e con un'autonomia fino a 150 chilometri. Ricordiamo, inoltre, il leggero telaio in alluminio, le sospensioni Showa completamente regolabili e la potenza di 78 KW. A Perugia potete prenotare un test drive di questa moto dal concessionario ufficiale Harley-Davidson Perugia, Via Palmiro Togliatti, 134b, 06073 Taverne di Corciano PG tel 075 847 3391

KTM Freeride E-XC 2019

Concludiamo la nostra rassegna con la KTM Freeride E-XC 2019, una moto da cross elettrica, con un prezzo di listino di 11.825 euro. Moto con un motore elettrico brushless a magnete sincrono permanente con una potenza di 9 KW e coppia di 42 NM. Citiamo, inoltre, il telaio perimetrale composito in acciaio-alluminio e l’autonomia, che con mappa Economy arriva ad un’ora e mezza di utilizzo. Qui i rivenditori KTM a Perugia: Mancinelli Motors, Str. Fontana la Trinità, 06073 Olmo, Perugia tel 075 528 9987, Race Store Via Giacomo Brodolini, 9 tel 348 415 6905.