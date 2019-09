La nuova Kia  X Ceed arriva nelle concessionarie: l'abbiamo provata, ecco quello che c'è da sapere

La nuova Kia X Ceed arriva nelle concessionarie del marchio coreano. E' un'auto innovativa, che rappresenta l’alternativa sportiva ai classici Suv. Mix ideale tra l’altezza da terra tipica dei Suv più convenzionali e un approccio alla guida da vettura sportiva, XCeed regala una guida emozionante e coinvolgente a cui aggiunge i benefici in termini di visibilità di una seduta più rialzata da terra.

Più emozionale e dinamica nelle dimensioni e nell’aspetto rispetto ai suoi rivali di maggiori dimensioni, XCeed si differenzia in maniera decisa rispetto al resto della gamma Ceed. Il primo contatto con la nuova Kia è stato davvero piacevole, l’abitacolo è moderno e spazioso, la seduta è comoda ed è facile trovare il giusto assetto di guida grazie alle numerose regolazioni del sedile, e quello che subito colpisce positivamente è l’ottima visibilità. Su strada si prende subito confidenza con la XCeed, la guida è facile e già dopo i primi chilometri si percepisce subito una bella sensazione di sicurezza.

L’auto è innanzitutto silenziosa, lo sterzo è preciso , le sospensioni assorbono in maniera eccellente le asperità. Tre gli allestimenti proposti, è già dalla versione di ingresso la dotazione è davvero ricca. Da segnalare anche i numerosi sistemi di sicurezza di connettività e infotainment che fanno di Kia XCeed una delle auto più dotate e tecnologicamente avanzate della sua categoria. Kia XCeed è tra i primi veicoli in Europa a offrire l’innovativo sistema telematico UVO Connect, progettato per portare la guida nell’era digitale. Per le motorizzazioni invece si parte dal benzina tre cilindri turbo da 120 Cv, mentre per la diesel si parte dal 115 Cv.

Ma quanto costa tutto questo? Se scegliamo la versione cosiddetta d’ingresso, la Urban con motore 1000 tre cilindri da 120 Cv il listino indica un prezzo di 22.750 euro mentre per la diesel si parte da 22.750 euro. Grazie alla promozione di lancio che prevede uno sconto iniziale di 2000 euro, a cui possiamo aggiungere un bonus rottamazione di 1000 euro e, nel caso di un acquisto con finanziamento altre 1250 euro di bonus, il prezzo finale della Urban è di 18.500 euro, oppure 19.750 euro senza usufruire del finanziamento. C’è infine una speciale versione di lancio top di gamma full optional, prenotabile sul sito e disponibile in soli 250 esemplari, che viene proposta al prezzo speciale di 28.900 euro con un vantaggio cliente di 7250 euro. Per saperne di più e per una prova su strada visitate la Centralcar nelle sedi di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello. www.centralcar.it